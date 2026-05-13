Украинская Премьер-лига обратилась к Динамо перед матчем

Киевское «Динамо» получило поздравление от Украинской Премьер-лиги с 99-летием основания клуба.

13 мая – важная дата для «бело-синих»: именно в этот день в 1927 году началась история киевского гранда.

Первые значимые достижения киевляне завоевали еще во времена СССР, когда «Динамо» стало флагманом советского футбола: 13 чемпионств СССР и 9 Кубков СССР.

«Бело-синие» заставили говорить о себе и в Европе, дважды выиграв Кубок обладателей кубков (1974/75, 1985/86) и Суперкубок УЕФА (1975).

В период независимой Украины «Динамо» завоевало 17 чемпионских титулов, 13 Кубков Украины и 9 Суперкубков Украины.

Поздравление от УПЛ:

«На протяжении десятилетий «Динамо» формировало традиции украинского футбола, завоевывало чемпионские титулы, побеждало на международной арене и воспитывало поколения выдающихся футболистов, которые прославляли Украину во всем мире. Имена многих легенд клуба навсегда стали частью истории европейского футбола.

Особенно важно, что даже в самые сложные для страны времена «Динамо» продолжает оставаться символом характера, амбиций и преданности своим принципам.

Желаем новых побед, ярких сезонов, громких еврокубковых вечеров и дальнейших успехов на благо украинского футбола».