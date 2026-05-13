Герой Эпицентра взял слово после безумной игры с Полесьем: «Я сказал ему..»

Голкипер Эпицентра Никита Федотов, ставший героем матча против Полесья (3:2), рассказал, как ему удалось отбить пенальти в исполнении Эдуарда Сарапия на последних минутах встречи.

– Никита, после такого сейва тебя уже можно считать героем матча?

– Если честно, нет. Два мяча все-таки пропустил. А эта победа – результат работы всей команды. Поэтому сегодня все – герои, потому что забить три мяча Полесью – большая редкость.

– Что ты сказал Сарапию перед его ударом, что он не смог удержать улыбку?

– Сказал ему: «Я не видел твоих промахов с пенальти. Сделай так, чтобы они появились», – сказал Федотов.