  4. ВИДЕО. Дикая ошибка вратаря Бенто, которая не позволила Роналду взять титул
Саудовская Аравия
12 мая 2026, 23:23 | Обновлено 12 мая 2026, 23:55
Аль-Наср упустил победу над клубом Аль-Хиляль, но еще будет последний тур

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный клуб Аль-Наср не сумел досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии.

В матче 32-го тура 12 мая Аль-Наср упустил победу над клубом Аль-Хиляль (1:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Мохамед Симакан открыл счет на 37-й минуте матча (1:0), и этот гол приблизил Аль-Наср к чемпионству.

Но автогол после дикой ошибки вратаря Бенто на 90+8 минуте не позволил хозяевам победить (1:1).

Первый титул для португальца Криштиану Роналду в Саудовской Аравии откладывается до последнего тура.

Чемпионат Саудовской Аравии

32-й тур, 12 мая 2026

Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1

Гол: Мохамед Симакан, 37 – Бенто, 90+8 (автогол)

Николай Степанов
