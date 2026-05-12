ВИДЕО. Дикая ошибка вратаря Бенто, которая не позволила Роналду взять титул
Аль-Наср упустил победу над клубом Аль-Хиляль, но еще будет последний тур
Звездный клуб Аль-Наср не сумел досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии.
В матче 32-го тура 12 мая Аль-Наср упустил победу над клубом Аль-Хиляль (1:1).
Мохамед Симакан открыл счет на 37-й минуте матча (1:0), и этот гол приблизил Аль-Наср к чемпионству.
Но автогол после дикой ошибки вратаря Бенто на 90+8 минуте не позволил хозяевам победить (1:1).
Первый титул для португальца Криштиану Роналду в Саудовской Аравии откладывается до последнего тура.
Чемпионат Саудовской Аравии
32-й тур, 12 мая 2026
Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1
Гол: Мохамед Симакан, 37 – Бенто, 90+8 (автогол)
BIG MISTAKE BY THE KEEPER COSTS AL NASSR THE TITLE 😳
