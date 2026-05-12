Реал пропустит, Атлетико проиграет. Прогнозы на 36 тур Ла Лиги

СМИ сообщают: Мбаппе больше не хочет играть на «Бернабеу» в этом сезоне. Якобы из-за того, что его освистывают собственные болельщики. Допустим, действительно не сыграет. Не проведет за «Реал» больше ни одного матча в сезоне. Но тогда рискует уступить Золотую бутсу чемпионата Мурики. Просто сейчас у косовара –2 в сезонном зачете голов, а впереди – матчи с «Хетафе», «Леванте» и «Овьедо». 2 из 3 – в зоне вылета, дуэль с последним – дома в последнем туре. Можно забивать не 1 и не 2 раза. Причем и сама «Мальорка» еще не завершила сезон: всего на пару очков выше зоны вылета, поэтому вынуждена продолжать выкладываться на поле, создавать моменты для своего нападающего. Победа Мурики в гонке бомбардиров Ла Лиги стала бы финальным штрихом неудачного года «Реала». Ведь если даже лучший бомбардир клуба забивает меньше, чем недавний ноунейм, то было ли в этом сезоне у «сливочных» хоть что-то хорошее?

Прогнозы на матчи «Мальорки», «Реала» и 18 других команд Ла Лиги вы можете прочитать ниже. Рубрика, кстати, плюсовая уже 3 недели подряд – игнорировать новый ее выпуск крайне не рекомендуется.

12.05. Сельта – Леванте, 1Х и обе забьют, кф. 2

«Леванте» нужны эти 3 очка как воздух… но команда слишком слаба. С самого старта сезона «летучие мыши» победили в гостях лишь 3 раза с 17 попыток. И кого? «Севилью». «Овьедо». «Жирону». Все названные рискуют вылететь из Ла Лиги по итогам сезона. А «Сельта» – представитель Испании в еврокубках в этом сезоне и, возможно, в следующем тоже. Другой уровень. Команда из Виго в последние недели чередует удачные матчи с плохими, но сейчас, кажется, наконец-то нащупала свою игру: в выходные одолела «Атлетико» в Мадриде (1:0). Очевидно, не для того, чтобы сейчас сгореть «Леванте». Впрочем, «Сельта» пропустит. Вот тот сухой матч в столице – единственный для нее в 10 последних турах. Она на этом отрезке умудрилась трижды пропустить даже от «Овьедо» с последнего места. А «Леванте» отличился в 4 из 5 последних туров, в сумме на этом отрезке – 7 раз. Свой мяч «Сельте» забьет, но для победы этого не хватит.

12.05. Бетис – Эльче, ТБ2.5, кф. 1.64

Эззальзули оформил 9 голевых действий в 7 последних турах Ла Лиги. Он в форме. Но лучший футболист прошлого матча «Бетиса» – Антони. Полторы недели назад дубль на свой счет записал Кучо. Атака «Бетиса» – на уровне. В плохой день тянет все на себе только Абде, в хороший ему помогают. Поэтому «Бетис» и забивал в 5 последних турах Ла Лиги, в 3 из 4 последних – по 2+ гола. А сейчас сыграет против «Эльче», который пропустил 35 голов в 17 выездных матчах сезона Примеры. Если все пойдет хорошо, хозяева самостоятельно пробьют наш ТБ. Если вдруг нет, помогут гости. Почему? Хотя бы потому, что у них сейчас 5-матчевая серия с забитыми голами в чемпионате. Настолько они не хотят вылетать, но просто не умеют надежно защищаться. Поэтому и подвиги в атаке. «Бетис», кстати, в последнее время обороняется так-сяк: 1 сухарь с 5 последних попыток в чемпионате. «Эльче» пробил ТБ2.5 в 11 из 17 выездных матчей сезона – сможет и теперь.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

12.05. Осасуна – Атлетико, П1, кф. 2.5

Пожалуй, есть смысл ставить против «Атлетико» во всех заключительных турах Ла Лиги. Сезон для команды завершен, причем как! Поражение в финале Кубка Испании. Поражение в полуфинале ЛЧ. Гризманн уйдет из команды без единого трофея. Альварес после великолепного плей-офф ЛЧ не имеет надежд на ЗМ. А ради еврокубковой кампании «Атлетико» забил на чемпионат – теперь имеет плохие показатели, даже за 3 место не борется. Футболисты и тренер хотели бы, чтобы этот тур был последним. Этот «Атлетико» настолько не хочет играть, что на выходных лишь во второй раз в сезоне не забил дома, причем всего лишь «Сельте» (0:1). Для «матрасников» это поражение, кстати, стало пятым в семи последних турах. Так что проигрывать для них – уже норма. А здесь – тяжелый выезд к «Осасуне», которая со старта сезона выиграла в Ла Лиге дома 9 из 17 матчей. Лучший показатель побед только у топ-4. В этом сезоне на данном поле уже уступал «Реал», в прошлом – «Барселона». «Осасуна» должна воспользоваться моментом.

13.05. Вильярреал – Севилья, П1, кф. 2.12

С начала сезона «Вильярреал» провел 14 домашних матчей в Ла Лиге против команд, занимающих 6 место и ниже. В скольких из них он победил? В 14. То есть во всех. Ни одного поражения за целый год. Никто в Испании не выигрывает у слабых соперников столь же стабильно. Многие из этих побед «Вильярреал» одержал в условиях игры по 2 раза в неделю, так что тур в мид-уик – не проблема. Особенно учитывая прицельную ротацию со стороны Марселино на выходных: Пепе был в форме (3+2 в 3 турах), но вышел против «Мальорки» лишь на последние минуты. То есть тренер приберег своего лучшего игрока именно на этот матч. На самом деле не только его. «Вильярреал» без турнирной мотивации? Да, но уже давно – но все равно победил дома 6 раз подряд. «Севилья» мотивирована и выиграла аж 3 раза в 5 последних турах, но каждый раз эти победы были домашними. В гостях у нее 4-матчевая серия поражений. На этом отрезке дважды даже клубам из зоны вылета проиграла. Не против этого «Вильярреал» должна набирать спасительные очки.

13.05. Эспаньол – Атлетик, Х2+ТМ3.5, кф. 1.72

Можно сколько угодно критиковать «Атлетик», но «Эспаньол» 18 туров без побед. Почти полный круг. На этом отрезке даже с клубами из зоны вылета не справлялся. На выходных упустил победу на последних минутах и проиграл. Недавно не победил из-за красной карточки. Еще раз этой весной – из-за нереализованного пенальти. У футболистов все валится из рук, ничего не получается. В последних 2 случаях «Эспаньол» набирал очки тогда, когда играл именно 0:0. Поэтому вроде бы понятно: если не хочет вылетать и хочет претендовать на результат сейчас, должен защищаться. Поэтому и ожидаем осторожной игры. Более того: нерезультативной. В том числе и потому, что «Атлетик» потерял Нико Уильямса. Снова. Команда и так забивает в сезоне в среднем меньше гола в ворота клубов вне зоны вылета, а шокировать оборону «Эспаньола» без Нико больше пары раз вообще выглядит невыполнимой миссией. Поэтому скучно. Но по доброй традиции – без победы каталонцев.

13.05. Алавес – Барселона, ТБ3.5, кф. 2.2

«Барса» потеряет концентрацию. На выходных провела чемпионский матч, после него – празднование. И пусть еще футболисты атаки смогут давать результат чисто на классе. Но защита «Барселоны» с ее фирменной офсайдной ловушкой – это ведь про дисциплину и концентрацию. С этим будут проблемы. Особенно если оборону будут проверять раз за разом. А «Алавес» будет, потому что он в зоне вылета: ему нечего терять. 20 туров подряд местные пропускают. То есть единственный их шанс победить сейчас – забить «Барселоне» дважды. А лучше – еще больше голов. Надо атаковать. Надо создавать моменты. Можно немного забить на оборону. Ну и на самом деле шансы шокировать Гарсию есть: «Алавес» отличился в 9 турах подряд. Более длинная серия в чемпионате только у «Барселоны». Поэтому неудивительно, что аж в 4 из 7 последних туров «Алавес» пробил ТБ3.5. И это когда на поле были ноунеймы, а сейчас сыграют Рафинья и Левандовски. Не уверен насчет результата, но такой матч ну никак не должен быть скучным.

13.05. Хетафе – Мальорка, ТБ2, кф. 1.9

Матчи «Хетафе» – одни из наименее результативных в Испании. Знаем. Правда. Но ведь команда Бордаласа играет в футбол не сама. Вот сейчас, например, вынуждена будет встретиться с «Мальоркой», которая стабильно и пропускает, и забивает. Например, отличилась в 8 из 9 последних туров. А вот всухую сыграла лишь в 2 из 20 последних. То есть защита работает не как следует. Настолько, что команда находится над самой зоной вылета. С другой стороны, атака достаточно продуктивна в создании моментов, чтобы тот же Мурики был вторым бомбардиром во всей Ла Лиге. Кстати, забил в последнем туре. «Мальорка» пропустила 2+ в 7 из 8 последних выездных матчей. То есть если просто сделает все как обычно, то уже гарантирует нам пробитие ТБ1.5. Сама забивала в 4 гостевых турах подряд. Скучный «Хетафе» на своем поле провел аж 4 последовательных матча на ТБ1.5. А еще ничья скорее плохой результат для обоих – даже на 1:1 команды не остановятся.

14.05. Валенсия – Райо Вальекано, П1, кф. 2.22

«Валенсия» с запасом входит в десятку лучших клубов чемпионата по xPTS. Её довольно низкая позиция в турнирной таблице – скорее следствие невезения, чем плохой игры. А дома она традиционно особенно убедительна: уже одержала в сезоне 7 побед, против команд из второй половины таблицы – 5 с 9 попыток. Брать «свое» коллектив умеет. А здесь как раз такой случай, ведь соперник не способен хорошо играть на выезде. Вообще. С начала сезона «Райо» проиграл 10 из 17 выездных матчей в Ла Лиге. А сейчас еще и из-за участия в Лиге конференций был вынужден неделями выходить на поле по 2 раза – очень устал. На выходных «Вальекано» уже пропустил решающий гол в чемпионате на 90 минуте. У команды нет сил, а мыслями она в финале еврокубка. «Валенсия» более мотивирована. Свежее. Лучше играет в футбол. Может реализовать преимущество собственного поля. Это все еще не гарантия ее победы, но коэффициент на событие точно завышен.

14.05. Жирона – Реал Сосьедад, ТМ3, кф. 1.66

Лучший бомбардир «Жироны» Ванат в лазарете. После его травмы команда не выиграла ни в одном из 5 матчей. В 4 из них забила максимум один гол. Ни один футболист на этом отрезке не отличился дважды. Каталонцам просто некем забивать 2+. А если так – нужно вспомнить, как обороняться. В целом у команды это получается: в 3 последних турах она пропустила лишь 4 гола. ТМ3 не подвел ни в одном. «Жирона» стремится играть в атаку, но даже с Ванатом получалось так себе: в сезоне в 18 из 35 туров команда сыграла через ТМ2.5. Так почему должна прибавить в результативности сейчас? «Сосьедад» с Матераццо – об атаке и зрелищности… был. А потом выиграл Кубок Испании и несколько забил на чемпионат. В 2 из 4 последних туров коллектив даже не забил. В крайнем выезде сыграл через ТМ1.5. Сейчас «Сосьедад» не забьет много из-за отсутствия турнирной мотивации, «Жирона» – из-за того, что просто некем.

14.05. Реал Мадрид – Овьедо, Обе забьют, кф. 1.86

«Овьедо» вылетел. Все. Смысла играть на 0:0 уже нет никакого. Для многих футболистов в этом очень слабом составе это последние матчи Ла Лиги. Соответственно, и дуэль с «Реалом» – последняя в карьере. Можно громко хлопнуть дверью. Запомниться. Сделать что-то такое, о чем будет приятно вспоминать, когда будешь играть в Сегунде. О победе вряд ли идет речь, а вот о забитом голе – вполне. В конце концов, в этом сезоне «Овьедо» уже огорчал «Барселону», так почему бы и нет? «Реал» потерял шансы на титул. И мотивацию. И спокойствие в раздевалке. Утонул в конфликтах. Сейчас в ворота этой команды может забить любой соперник. Даже «Овьедо». Правда, и сами мадридцы вряд ли промолчат: слишком велика разница в классе у них с соперниками. Они могут сыграть плохо, но забить благодаря одному сольному моменту у Вини и Диаса. «Овьедо», кстати, пропустил в 16 из 17 выездных матчей сезона ЛЛ, так что играть на ноль в Мадриде не должен.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.