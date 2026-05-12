Арсенал одержал 43 победы в сезоне. Сколько до рекорда Ман Сити?

Лондонский Арсенал одержал уже 43 победы в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В это число входит победа канониров в матче Кубка Английской лиги против Кристал Пэлас, который завершился серией послематчевых пенальти.

По данным известного статистического портала Transfermarkt, который победы в серии пенальти учитывает в общем списке побед, Арсенал делит с Ливерпулем (43 в сезоне 2019/20) 8-е место по количеству побед в одном сезоне во всех турнирах в эпоху АПЛ.

Рекордсменом АПЛ является Манчестер Сити, который в сезоне 2018/19 победил в 52 матчах!

Этот рекорд Арсенал уже не сможет побить в этом сезоне, поскольку сыграть лондонцам осталось всего три матча: 2 в АПЛ и 1 в Лиге чемпионов.

Команды АПЛ с наибольшим количеством побед в одном сезоне во всех турнирах, начиная с сезона 1992/93 (по данным Transfermarkt, в расчет брались также матчи с победой по пенальти в кубковых турнирах):

52 – Манчестер Сити (2018/19)

49 – Ливерпуль (2021/22)

47 – Манчестер Сити (2020/21)

46 – Манчестер Сити (2017/18)

46 – Манчестер Юнайтед (2008/09)

44 – Манчестер Сити (2023/24)

44 – Манчестер Сити (2022/23)

43 – Ливерпуль (2019/20)

43 – Арсенал (2025/26)

42 – Челси (2004/05)

Победы Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах (43), с учётом победы над Кристал Пэлас в Кубке Английской лиги в серии послематчевых пенальти: