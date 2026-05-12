Арсенал одержал 43 победы в сезоне. Сколько до рекорда Ман Сити?

12 мая 2026, 22:58 |
350
0

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал одержал уже 43 победы в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В это число входит победа канониров в матче Кубка Английской лиги против Кристал Пэлас, который завершился серией послематчевых пенальти.

По данным известного статистического портала Transfermarkt, который победы в серии пенальти учитывает в общем списке побед, Арсенал делит с Ливерпулем (43 в сезоне 2019/20) 8-е место по количеству побед в одном сезоне во всех турнирах в эпоху АПЛ.

Рекордсменом АПЛ является Манчестер Сити, который в сезоне 2018/19 победил в 52 матчах!

Этот рекорд Арсенал уже не сможет побить в этом сезоне, поскольку сыграть лондонцам осталось всего три матча: 2 в АПЛ и 1 в Лиге чемпионов.

Команды АПЛ с наибольшим количеством побед в одном сезоне во всех турнирах, начиная с сезона 1992/93 (по данным Transfermarkt, в расчет брались также матчи с победой по пенальти в кубковых турнирах):

  • 52 – Манчестер Сити (2018/19)
  • 49 – Ливерпуль (2021/22)
  • 47 – Манчестер Сити (2020/21)
  • 46 – Манчестер Сити (2017/18)
  • 46 – Манчестер Юнайтед (2008/09)
  • 44 – Манчестер Сити (2023/24)
  • 44 – Манчестер Сити (2022/23)
  • 43 – Ливерпуль (2019/20)
  • 43 – Арсенал (2025/26)
  • 42 – Челси (2004/05)

Победы Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах (43), с учётом победы над Кристал Пэлас в Кубке Английской лиги в серии послематчевых пенальти:

  • АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Арсенал – 0:1
  • Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 1:0
  • АПЛ, Арсенал – Фулхэм – 3:0
  • АПЛ, Арсенал – Ньюкасл Юнайтед – 1:0
  • Лига чемпионов, Спортинг – Арсенал – 0:1
  • Лига чемпионов, Арсенал – Байер – 2:0
  • АПЛ, Арсенал – Эвертон – 2:0
  • Кубок Англии, Мансфилд – Арсенал – 1:2
  • АПЛ, Брайтон – Арсенал – 0:1
  • АПЛ, Арсенал – Челси – 2:1
  • АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
  • Кубок Англии, Арсенал – Виган – 4:0
  • АПЛ, Арсенал – Сандерленд – 3:0
  • Кубок Английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
  • АПЛ, Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4
  • Лига чемпионов, Арсенал – Кайрат – 3:2
  • Лига чемпионов, Интер – Арсенал – 1:3
  • Кубок Английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
  • Кубок Англии, Портсмут – Арсенал – 1:4
  • АПЛ, Борнмут – Арсенал – 2:3
  • АПЛ, Арсенал – Астон Вилла – 4:1
  • АПЛ, Арсенал – Брайтон – 2:1
  • Кубок Английской лиги, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (8:7 – по пенальти)
  • АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1
  • АПЛ, Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
  • Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
  • АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0
  • Лига чемпионов, Арсенал – Бавария – 3:1
  • АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 4:1
  • Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3
  • АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2
  • Кубок Английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0
  • АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
  • Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0
  • АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1
  • АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
  • Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • АПЛ, Ньюкасл Юнайтед – Арсенал – 1:2
  • Кубок Английской лиги, Порт-Вейл – Арсенал – 0:2
  • Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2
  • АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
  • АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
  • АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
