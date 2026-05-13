Туран и Антоненко выбрали стартовые составы на матч Шахтер – Оболонь

В матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в среду, 13 мая, встретятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь».

Наставники команд – Арда Туран и Александр Антоненко – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

«Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 66 баллов. «Оболонь» разместилась на 12-й позиции, имея в своем активе 28 пунктов.

В предыдущем матче «горняки» в номинальном выездном поединке разгромили «Полтаву» (4:0), а киевский клуб сыграл вничью в противостоянии с «Эпицентром» (2:2).

Шахтер: Баглай, Марлон, Педриньо, Невертон, Азаров, Грам, Матвиенко, Очеретько, Назарина, Мейреллиш, Оба

Оболонь: Марченко, Полегенько, Семенов, Мороз, Жовтенко, Мединский, Суханов, Волохатый, Чех, Третьяков, Лях

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Шахтер – Оболонь