Туран и Антоненко выбрали стартовые составы на матч Шахтер – Оболонь
Поединок 28-го тура Премьер-лиги состоится 13 мая в 18:00 по киевскому времени
В матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в среду, 13 мая, встретятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь».
Наставники команд – Арда Туран и Александр Антоненко – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
«Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 66 баллов. «Оболонь» разместилась на 12-й позиции, имея в своем активе 28 пунктов.
В предыдущем матче «горняки» в номинальном выездном поединке разгромили «Полтаву» (4:0), а киевский клуб сыграл вничью в противостоянии с «Эпицентром» (2:2).
Шахтер: Баглай, Марлон, Педриньо, Невертон, Азаров, Грам, Матвиенко, Очеретько, Назарина, Мейреллиш, Оба
Оболонь: Марченко, Полегенько, Семенов, Мороз, Жовтенко, Мединский, Суханов, Волохатый, Чех, Третьяков, Лях
Стартовые составы на матч чемпионата Украины Шахтер – Оболонь
