Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Ему нужно дать возможность играть во всех матчах, я буду рад...»
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 18:04 |
1923
0

МАРКЕВИЧ: «Ему нужно дать возможность играть во всех матчах, я буду рад...»

Легендарный тренер поддержал Андрея Ярмоленко

12 мая 2026, 18:04 |
1923
0
МАРКЕВИЧ: «Ему нужно дать возможность играть во всех матчах, я буду рад...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич пожелал Андрею Ярмоленко побить бомбардирский рекорд Украинской Премьер-лиги до завершения нынешнего сезона.

- Сможет ли Андрей Ярмоленко побить бомбардирский рекорд в этом сезоне, учитывая, что впереди матчи против СК Полтава, Кудровки...

– Надо дать возможность Андрею играть во всех оставшихся играх. Уже турнирной мотивации у "Динамо" все равно нет. Я буду рад, если Ярмоленко побьет рекорд – он заслужил, – сказал Маркевич.

Сейчас в активе Андрея Ярмоленко 121 гол в УПЛ. До конца нынешнего сезона «бело-синие» сыграют еще три матча в УПЛ. Подопечные Игоря Костюка сыграют против Колоса, СК Полтава и Кудровки.

По теме:
Шахтер – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Оболонь
Форвард Полесья: «Только комплименты. Большое уважение к ним»
Андрей Ярмоленко Мирон Маркевич рекорд Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12 мая 2026, 04:10 66
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым

Тренер будет зарабатывать гораздо меньше Реброва

Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12 мая 2026, 07:08 23
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин

Андрей попал в список «неприкасаемых»

Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 12.05.2026, 10:31
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Эффектный камбек. Подрез в Париже снова переиграла экс-третью ракетку мира
Теннис | 12.05.2026, 13:38
Эффектный камбек. Подрез в Париже снова переиграла экс-третью ракетку мира
Эффектный камбек. Подрез в Париже снова переиграла экс-третью ракетку мира
Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 12.05.2026, 16:05
Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
11.05.2026, 12:43 62
Футбол
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 7
Футбол
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 13
Футбол
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
10.05.2026, 20:33 27
Футбол
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
10.05.2026, 19:25 1
Футбол
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем