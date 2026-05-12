МАРКЕВИЧ: «Ему нужно дать возможность играть во всех матчах, я буду рад...»
Легендарный тренер поддержал Андрея Ярмоленко
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич пожелал Андрею Ярмоленко побить бомбардирский рекорд Украинской Премьер-лиги до завершения нынешнего сезона.
- Сможет ли Андрей Ярмоленко побить бомбардирский рекорд в этом сезоне, учитывая, что впереди матчи против СК Полтава, Кудровки...
– Надо дать возможность Андрею играть во всех оставшихся играх. Уже турнирной мотивации у "Динамо" все равно нет. Я буду рад, если Ярмоленко побьет рекорд – он заслужил, – сказал Маркевич.
Сейчас в активе Андрея Ярмоленко 121 гол в УПЛ. До конца нынешнего сезона «бело-синие» сыграют еще три матча в УПЛ. Подопечные Игоря Костюка сыграют против Колоса, СК Полтава и Кудровки.
