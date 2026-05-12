Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Это не очень хорошо для меня»
Англия
12 мая 2026, 16:39 | Обновлено 12 мая 2026, 16:40
1180
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Это не очень хорошо для меня»

Украинский защитник «Эвертона» вспомнил матч с «Манчестер Сити»

12 мая 2026, 16:39 | Обновлено 12 мая 2026, 16:40
1180
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Это не очень хорошо для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко высказался о матче 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его команда смогла отобрать очки у «Манчестер Сити» (3:3).

«Да, это был сумасшедший, сумасшедший матч. Очень много моих друзей писали мне, что это была удивительная игра для просмотра. Но мы пропустили три гола, два из них – в конце матча. Это уже три встречи подряд, когда мы пропускаем голы в конце, поэтому это не очень хорошо для меня как для защитника.

Но я думаю, что сейчас мы играем в лучший футбол, более интересный футбол для болельщиков. Важно, чтобы они получали удовольствие от просмотра наших игр. Надеюсь, мы продолжим совершенствоваться в следующем сезоне», – цитирует украинца Read Everton.

Ранее в Англии восхваляли игру Миколенко в дерби с «Ливерпулем».

По теме:
Миллуолл – Халл Сити – 0:2. Навес рабоной на пути к АПЛ. Видео голов, обзор
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Лидс – 1:1. Де Дзерби и битва за выживание. Видео голов и обзор
Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Эвертон - Манчестер Сити Манчестер Сити
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12 мая 2026, 04:10 66
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым

Тренер будет зарабатывать гораздо меньше Реброва

Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник
Футбол | 12 мая 2026, 14:47 23
Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник
Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник

Переход Бабукарра Фаала из львовских «Карпат» обойдется киевскому клубу в 3,6 миллиона евро

Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 12.05.2026, 16:05
Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 12.05.2026, 10:31
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Бокс | 12.05.2026, 08:22
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 13
Футбол
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 24
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 38
Футбол
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
10.05.2026, 20:33 27
Футбол
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем