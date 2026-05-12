Виталий МИКОЛЕНКО: «Это не очень хорошо для меня»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко высказался о матче 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его команда смогла отобрать очки у «Манчестер Сити» (3:3).

«Да, это был сумасшедший, сумасшедший матч. Очень много моих друзей писали мне, что это была удивительная игра для просмотра. Но мы пропустили три гола, два из них – в конце матча. Это уже три встречи подряд, когда мы пропускаем голы в конце, поэтому это не очень хорошо для меня как для защитника.

Но я думаю, что сейчас мы играем в лучший футбол, более интересный футбол для болельщиков. Важно, чтобы они получали удовольствие от просмотра наших игр. Надеюсь, мы продолжим совершенствоваться в следующем сезоне», – цитирует украинца Read Everton.

