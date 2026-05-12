Вирт похвалил нападающего Динамо, который не забивает
Эксперт считает, что Герреро приносит большую пользу
Известный тренер Юрий Вирт поделился мнением о выступлениях 26-летнего панамского нападающего «Динамо» Эдуардо Герреро.
Во втором матче подряд гол в исполнении игрока отменяют из-за офсайда. Вирт считает, что игру Герреро все равно можно оценивать положительно из-за его активности на поле и давления, которое он создает на оборону соперника.
«Он, можно сказать, выполнял много беговой, черновой работы, где-то цеплялся за мячи, но этого мало», – сказал специалист.
По мнению Вирта, панамец зависим от команды, так как не получает прострельных передач с флангов. Впрочем, он показывает свой высокий уровень на поле.
На счету Герреро семь голов и одна результативная передача в 30 матчах текущего сезона. Последний раз панамец забивал в марте в ворота «Ингульца» в Кубке Украины. В УПЛ форвард отличался в последний раз в октябре в матче с «Кривбассом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
