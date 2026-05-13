Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол

11 мая 1985 года. В Брэдфорде торжество футбола. Местная одноименная команда впервые за 40 лет вернулась во Второй английский дивизион (аналог нынешнего Чемпионшипа). Последний матч сезона превращается в формальность. «Брэдфорд» – чемпион третьего дивизиона и купается в собственном успехе.

Старенькая арена «Вэлли Пэрайд» чествует героев. Заполненные под завязку трибуны наблюдают за вручением кубка победителей дивизиона капитану команды.

В 15:03 судья дает стартовый свисток.

В 15:40 под деревянной трибуной замечают дым.

В 15:50 трибуна полностью охвачена огнём.

Менее чем за пять минут праздник превратится в одну из самых страшных катастроф в истории английского футбола.

Контекст города

Середина 1980-х — тяжелое время для британского индустриального севера. Тэтчеризм меняет страну: закрываются предприятия, растет безработица, профсоюзы ведут затяжные забастовки, а некогда промышленная мощь Великобритании постепенно уходит в прошлое.

Не исключением был и Брэдфорд, который переживает кризис особенно болезненно. Город-локомотив промышленной революции Викторианской эпохи к 80-м годам потерял этот статус, его величие осталось лишь в воспоминаниях.

Старые, атмосферные по архитектуре фабрики закрываются, районы беднеют, а сам город стремительно меняется. После Второй мировой войны сюда переезжают мигранты из Восточной Европы, а затем — тысячи семей из Индии и Пакистана. Брэдфорд превращается в мультикультурный город, но вместе с этим сталкивается с бедностью, социальной напряженностью и кризисом идентичности.

На этом фоне футбол оставался для города одной из немногих причин для оптимизма. И весной 1985 года у жителей Брэдфорда наконец появился повод для настоящего праздника.

Сезон Надежды

«Брэдфорд Сити» был основан в 1903 году, а уже через пять лет поднялся в элиту английского футбола. Еще через три года – в 1911 году, клуб завоевал Кубок Англии, единственный крупный успех организации по сей день.

До начала Первой мировой войны «Брэдфорд Сити» удерживал приличную планку выступлений, но пауза, вызванная мировым конфликтом, привела к оттоку инвестиций из города, вместе с этим хуже стало и положение футбольного клуба.

В 1922 году команда вылетела из Высшего дивизиона и начала свои многолетние скитания по низшим лигам. В 1937 году команда вылетела уже в третий дивизион и какое-то время барахталась даже в четвертой лиге.

Как мы говорили выше, с годами менялся город, менялось его населения, но невзирая на все это, и на более чем скромные результаты команды, в городе любили футбол и продолжали верить в лучшее.

Свидетельством большой страсти к футболу стало то, как местные жители фактически спасали клуб от банкротства. В 1983 году «Брэдфорд» был на грани существования. Во многом его спас специально созданный фонд Save Bradford City. Агитацию на взносы проводили даже сами игроки, посещая местную радиостанцию и призывая фанов к действию и те ответили.

На просторах интернета еще можно найти видео, где игроки общаются по телефону с дозвонившимися на радио и обсуждают взносы каких-то даже символичных сумм. И именно эти кадры демонстрируют, насколько клуб и его игроки были важны для города, который хотел верить в команду и ни за что не хотел ее терять.

В итоге, «Брэдфорд» был спасен и скоро отплатил преданному болельщицкому ядру своей игрой. Сезон 1984/85 стал для команды прорывным.

Очень быстро стало понятно, что йоркширцы – одни из фаворитов сезона в третьем дивизионе. С октября по декабрь 1984 года они выдали серию из 13 игр без поражений. В феврале команда удерживала лидерство в таблице с отрывом в 11 очков. В апреле же 1985 года была досрочно завоевана путевка во Второй дивизион (нынешний Чемпионшип).

«Брэдфорд» вернулся во второй по силе дивизион страны впервые с 1937 года. Это событие местным жителям пришлось ждать долгих 48 лет и, очевидно, что город стоял на ушах.

Последний матч сезона уже ничего не решал и пришелся на 11 мая 1985 года. Чемпионы третьего дивизиона принимали на домашней арене «Линкольн Сити».

Началу встречи предшествовала церемония награждения и торжественный забег команды по стадиону. Арена «Вэлли Пэрайд» была непривычно заполнена. Если в ходе сезона средняя посещаемость составляла 5000 тыс. зрителей, то в день торжества игру посетили около 11 тыс.

Этому способствовал не только долгожданный успех клуба, но и самые банальные вещи – желание каждого стать частью истории и чудесная погода, о которой, среди участников событий, говорил едва ли не каждый.

270 секунд огня

Первый тайм последнего матча в сезоне катился к завершению с унылыми нолями на табло. Безголевая встреча никак не портила атмосферу. Болельщики были в прекрасном настроении и затянули на трибунах гимн «Ливерпуля» You'll never walk alone, а теплая весенняя погода лишь подчеркивала ту легкость, которая царила на арене.

После же, как подметил комментатор той встречи Тони Делаханти, скучный матч в мгновение ока превратился в кошмар.

В 15:42 на старой главной трибуне стадиона было замечено небольшое задымление. Сначала этому не придали особого значения. Вот как об этом вспоминал Мэттью Уайлдмен, один из фанатов, который находился почти в эпицентре событий.

«Тогда мне было 17 лет. Это был мой первый полный сезон, когда я болел за команду. Я находился совсем рядом с тем местом, где начала пожар. Недалеко от места, где были заблокированы турникеты.

Все так хорошо проводили время, что мы не могли осознать, что что-то не так. Даже когда нам сказали о необходимости эвакуироваться, мы реагировали целую вечность, прежде чем начать что-то делать», – говорил Уайлдмен.

Более того, на противоположной трибуне серьезность ситуации вовсе не осознавали.

В сети до сих пор можно найти кадры, где, с одной стороны, болельщики, оказавшиеся в огненном плену, пытаются выбраться на поле. А с другой слышны песнопения фанатов, которые не до конца понимали происходящее.

Но очень скоро масштаб катастрофы был понятен. Через 270 секунд вся трибуна полыхала и напоминала огромный костер. Пламя распространилось очень быстро, причиной чему были устаревшие деревянные конструкции.

Кроме того, под полом обветшалой трибуны, которой на тот момент было уже 77 лет, скопилось множество легко воспламеняющегося мусора. Впоследствии, там были найдены даже остатки газет, датированные 1968 годом. Крыша трибун была покрыта битумным войлоком. Все эти факторы почти гарантировали катастрофу в случае начала пожара. Ну а последним в ряду всего этого ужаса стал поднявшийся ветер, который лишь усилил распространение огня.

Наверное, наивно полагать, что при таком стремительном развитии событии несколько огнетушителей могли что-то кардинально поменять, но и их даже не оказалось на месте. Страх перед актами вандализма заставил работников стадиона убрать столь необходимое оборудование.

Болельщики в ситуации, когда бороться с огнем не было ни малейшей возможности, пытались найти выход как можно скорее. Но большинство из них были заперты, стюардов же, которые могли открыть двери, рядом не оказалось. Одна из дверей была выбита тремя крепкими болельщиками, но этого было мало.

Людей все больше охватывала паника и многие из них начали выбегать на поле, к счастью, что на трибуне не было ограждения и такой вариант был возможен.

Как бы то ни было, далеко не все в этой ситуации могли спастись. В дело включились не только полицейские и пожарные.

Мужчины буквально бросали детей через стену, чтобы помочь им выбраться. Те из зрителей, которым удалось сориентироваться быстрее других и выйти с полыхающей трибуны, не убежали, а стали помогать тем, кто все еще был в опасности. Не оставались в стороне и футболисты. Вот как это вспоминал экс-игрок «Брэдфорда» Джон Хоули.

«Все происходило очень быстро. Через 1-2 минуты я уже закидывал людей на плечи и перекидывал их на поле. Я почти ничего не помню. Но я получил несколько очень приятных писем. Меня благодарили за спасение жизни, но я вообще не помню, чтобы кого-то поднимал и помогал им», - говорил Хоули.

Нужно понимать, что семьи многих футболистов, в день, который должен был стать настоящим праздником, также были на трибунах. Эта мысль преследовала каждого из игрока, но, невзирая на это, все они не концентрировались только на поиске своих, но помогали всем болельщикам, лишний раз демонстрируя, насколько клуб един с городом и его жителями.

Тот же Хоули рассказал потрясающую историю спасения своего сына.

«Мой сын находился на трибунах. Ему было 4 года. Я думал о том, как же я его сейчас найду. Мне повезло. Одна из юных болельщиц, которая часто приходила на наши тренировки, знала Адама в лицо. Она знала, кто это. В тот момент он ходил по полю, плакал и не понимал, где находится. Она подхватила его, отнесла в безопасное место, а после нашла меня. Понимаю, что это эгоистично, но в тот момент я подумал, что по крайней мере мой внутренний мир спокоен», - рассказывал Хоули.

Простые болельщики со слезами на глазах рассказывали подробности произошедшего уже на следующий день. Так, фанат клуба Энтони Бэрроуз вспоминал следующий эпизод:

«Один мужчина стоял рядом со мной с горящими волосами. Огнетушителей не было. Мне пришлось накрыть его голову свитером, чтобы потушить пламя», – говорил Энтони.

Страшно выглядела и история неназванной женщины, которая, уже будучи обгоревшей, бегала по полю в истерике и искала своих троих детей.

«У людей, оставшихся на трибуне, не было ни единого шанса. На них падал брезент, он прилипал к одежде и затем воспламенялся», – вспоминал еще один очевидец.

Таких жутких историй слишком много, чтобы рассказать их все. Достаточно сказать, что полицейские в этот день плакали.

Цифры

Возможно, это покажется слишком сухой констатацией, но все же, не проговорить количество жертв невозможно. От пожара 11 мая на арене в Брэдфорде скончалось 56 человек, еще 265 получили ранения.

При этом 54 жертвы были фанами «Брэдфорда», двое – команды гостей. 11 жертв были младше 18 лет, а еще 23 – старше 65 лет. Причиной гибели людей был не только непосредственно огонь, но также дым и обвал конструкций. Некоторые люди были попросту раздавлены турникетами, когда пытались под ними пролезть.

Пожар оказал сильнейшее влияние на весь город и описывался как худший в истории британского футбола.

Причины трагедии

Непосредственно к пожару привел брошенный окурок. Вот как это описывалось позже:



«Человек из Австралии, приехавший к сыну, получил два билета на игру. Когда он докуривал сигарету, он бросил ее на пол и попытался потушить ногой. Однако окурок проскользнул через дыру в половице.

Через минуту он увидел небольшой клубок дыма, взял свой кофе и кофе своего сына, чтобы потушить его. Казалось, что это удалось. Но через минуту или около того вдруг дым стал сильнее, и они пошли искать стюарда. К моменту возвращения все уже начало пылать». (Впоследствии история была со скандалом оспорена самим австралийцем, но брошенный окурок неустановленным лицом так и остался одной из причин пожара)

Как бы то ни было, все это было лишь спусковым крючком трагедии, которая, по сути, была неизбежна.

Во время расследования причин пожара, были подняты документы, согласно которым клуб получал предупреждения о пожароопасной ситуации на трибунах, в том числе, из-за скопившегося мусора под полами.

Нельзя сказать, что боссы клуба полностью игнорировали постановления и предупреждения соответствующих служб. На самом деле, роковая игра должна была стать последней перед закрытием арены на ремонт, который предусматривал замену деревянных конструкций.

Однако, нерасторопность в этом вопросе привела к катастрофе, которая изменила весь английский футбол.

Вопрос безопасности британских арен был поднят на высшем уровне, практически сразу был введен запрет на возведение новых деревянных конструкций, а старые должны были идти под снос.

После пожара были ужесточены и правила безопасности, а инспекции соответствующих служб проводились чаще. Очевидно, что провал с отсутствием огнетушителей и прочее нельзя было допускать снова.

Точно так, очищение подтрибунного пространства также стало нормой. Были проработаны и новые правила эвакуации со стадионов.

Брэдфорд стал первым серьезным предупреждением для английского футбола. Выяснилось, что многие стадионы страны морально и физически застряли в прошлом.

После трагедии в стране начали системную работу над ошибками, о которых немного было сказано выше. Но даже этих мер оказалось недостаточно.

Спустя несколько недель Европу потрясла трагедия на «Эйзеле», а ещё через четыре года случится катастрофа на «Хиллсборо». Только после этой череды происшествий английский, да и весь европейский футбол окончательно начал трансформацию опасных стадионов прошлого в современную инфраструктуру, какой ее знают сегодня.