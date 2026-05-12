Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 13:41 | Обновлено 12 мая 2026, 13:50
Эпицентр лишился одного из лидеров перед матчем с Полесьем

У Карлоса Рохаса – мышечная контузия

ФК Эпицентр. Карлос Рохас

Как стало известно Sport.ua, в матче 28-го тура УПЛ «Эпицентр» – «Полесье» команде Нагорняка не сможет помочь один из лидеров — испанец Карлос Рохас. В предыдущем матче с «Оболонью» он получил мышечную контузию и был вынужден попросить замену. Его возвращение в строй ожидается в конце этой недели.

Рохас присоединился к «Эпицентру» зимой, во второй половине сезона провел 10 матчей и стал автором трех забитых мячей.

Зато восстановился после травмы Валерий Лучкевич, который пропускал матч с «Оболонью». Сегодня он сможет сыграть с «волками».

На данный момент подопечные Сергея Нагорняка набрали 27 очков и занимают 12 место в чемпионате.

Матч «Эпицентр» — «Полесье» состоится 12 мая в 15:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» нацелилось на игрока «Шахтера».

