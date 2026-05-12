Реал установил уникальный антирекорд в нынешнем сезоне

Мадридский «Реал», по данным Transfermarkt, стал командой с самым дорогим составом в истории футбола, которая не смогла выиграть ни одного трофея за сезон.

Суммарная стоимость игроков королевского клуба оценивается в 1.340 млрд евро.

«Реал», имея такой состав, не сумел завоевать ни одного трофея в сезоне 2025/26.

Таким образом, мадридцы превзошли прошлогоднее «достижение» лондонского «Арсенала» (1.128 млрд евро).

Что касается «канониров», то на данный момент они могут превзойти собственный антирекорд, поскольку в сезоне 2025/26 ещё не выиграли ни одного турнира, однако все еще сохраняют шансы сразу на два трофея (АПЛ и Лига чемпионов).

Команды с самыми дорогими составами, которые не смогли выиграть ни одного трофея за сезон (по данным Transfermarkt):

1.340 млрд евро – «Реал» (2025/26)

1.230 млрд евро – «Арсенал» (2025/26)*

1.128 млрд евро – «Арсенал» (2024/25)

1.160 млрд евро – «Челси» (2025/26)*

1.020 млрд евро – «Ливерпуль» (2025/26)

1.017 млрд евро – «Челси» (2022/23)

1.009 млрд евро – «Ливерпуль» (2020/21)

998.4 млн евро – «Барселона» (2019/20)

934.8 млн евро – «Бавария» (2023/24)

932.2 млн евро – «Челси» (2023/24)

* – еще сохраняют шансы выиграть трофеи в текущем сезоне.