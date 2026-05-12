Нападающего Челси отцепили от сборной. Он пропустит ЧМ-2026

19-летний вингер лондонского «Челси» Эстевао не вошел в расширенный список сборной Бразилии из 55 игроков, претендующих на участие в чемпионате мира 2026 года.

Молодой футболист 18 апреля получил травму в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0), что повлияло на его дальнейшую судьбу.

Восстановление Эстевао требует времени, поэтому футболист даже вернулся домой, чтобы пройти реабилитацию без хирургического вмешательства.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти решил не рисковать здоровьем Эстевао и не включил вингера в расширенный список.

В этом сезоне вингер провел 36 матчей на клубном уровне, забил восемь мячей и отдал четыре голевых передачи.

Ожидается, что окончательный состав сборной Бразилии будет объявлен 18 мая.

Бразилия попала на ЧМ-2026 в группу С, где их соперниками станут Шотландия, Гаити и Марокко.