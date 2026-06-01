Полесье решило выкупить украинца у Динамо

Решена судьба украинского футболиста Максима Брагару, который принадлежит «Динамо», но в текущем сезоне играет на правах аренды в «Полесье».

Как отмечает источник, «Полесье» решило выкупить контракт игрока у киевского клуба за 1,5 миллиона евро. Это личная инициатива президента житомирского клуба Геннадия Буткевича.

В текущем сезоне в активе Брагару 29 матчей, пять голов и пять результативных передач.

Ранее житомирское «Полесье» официально объявило о завершении сотрудничества с бразильским защитником Лукасом Тейлором.