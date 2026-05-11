Претендент на выход в АПЛ требует спортивных санкций для соперника

«Мидлсбро» требует спортивных санкций, а не финансовой компенсации в отношении инцидента со шпионажем перед матчем плей-офф Чемпионшипа с «Саутгемптоном».

Клуб готовится как на поле, так и за его пределами к тому, что сезон может продолжиться после ответного матча полуфинала, который состоится в Саутгемптоне 12 мая в 22:00 по киевскому времени.

Источники, знакомые с позицией «Мидлсбро», сообщили The Athletic, что клуб будет готовиться к финалу плей-офф независимо от того, выиграет ли он противостояние с «Саутгемптоном».

Главный тренер «Мидлсбро» Ким Хеллберг заявил на предматчевой пресс-конференции, что «имеет план на каждый день вплоть до финала» 23 мая в отношении тренировочного процесса своих игроков.

Даже если «Мидлсбро» проиграет ответный матч после нулевой ничьей в первой игре прошлой субботы, неопределенность ситуации означает, что Хеллберг продолжит тренировочный процесс, ожидая решения независимой дисциплинарной комиссии Английской футбольной лиги, которая расследует обвинения в «несанкционированной съемке» на тренировочной базе «Мидлсбро».

Обычно игроки команд, проигравших полуфинал, почти сразу уходят в отпуск, однако «Боро» намерены отстаивать свою позицию и готовы предоставить доказательства комиссии по запросу.

Юридические процессы такого масштаба требуют времени. «Боро» также подчеркнет логистические трудности, связанные с продажей более 35 тысяч билетов болельщикам на финал, который состоится в следующую субботу. Клуб вынужден оставлять все варианты открытыми, понимая, что решение комиссии вряд ли будет принято до финального свистка ответного матча с «Саутгемптоном».

Согласно правилу 92.2.12 Английской футбольной лиги, комиссия может наложить «любое другое наказание», которое сочтет уместным. Это может включать даже исключение «Саутгемптона» из плей-офф. Штраф выглядит более вероятным вариантом – как в случае с «Лидс Юнайтед» в 2019 году, когда главный тренер Марсело Бьелса приказал аналитику наблюдать за тренировкой «Дерби Каунти» – однако позиция «Мидлсбро» заключается в том, что такой вариант не будет считаться достаточным.