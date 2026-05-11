Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 21-летний воспитанник Динамо интересен лидерам УПЛ
11 мая 2026, 21:29 | Обновлено 11 мая 2026, 21:36
21-летний воспитанник Динамо интересен лидерам УПЛ

Артем Слесар может пойти на повышение

ФК Заря. Артем Слесар

21-летний вингер луганской «Зари» Артем Слесар проводит действительно хороший сезон. Кроме статистики, Слесар демонстрирует уверенную и зрелую игру в атаке, что не осталось незамеченным другими клубами.

Еще зимой к футболисту присматривались коллективы из Чехии, Польши, а также черкасский «ЛНЗ». Сейчас интерес только возрос – Слесар активно интересует клубы из верхней шестерки УПЛ.

Воспитанник «Динамо» трижды поражал ворота соперников и пять раз ассистировал партнерам в 28 матчах сезона. Его контракт с «Зарей» рассчитан еще на год.

Артем Слесар Заря Луганск Динамо Киев ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
прозевали игрочка в Динамо, он бы помог
