Украина. Премьер лига11 мая 2026, 21:29 | Обновлено 11 мая 2026, 21:36
729
2
21-летний воспитанник Динамо интересен лидерам УПЛ
Артем Слесар может пойти на повышение
11 мая 2026, 21:29 | Обновлено 11 мая 2026, 21:36
729
21-летний вингер луганской «Зари» Артем Слесар проводит действительно хороший сезон. Кроме статистики, Слесар демонстрирует уверенную и зрелую игру в атаке, что не осталось незамеченным другими клубами.
Еще зимой к футболисту присматривались коллективы из Чехии, Польши, а также черкасский «ЛНЗ». Сейчас интерес только возрос – Слесар активно интересует клубы из верхней шестерки УПЛ.
Воспитанник «Динамо» трижды поражал ворота соперников и пять раз ассистировал партнерам в 28 матчах сезона. Его контракт с «Зарей» рассчитан еще на год.
Читайте также:ВИДЕО. Супергол в матче УПЛ. Игрок забил ударом через себя
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 11 мая 2026, 12:30 40
Большой успех сборной Украины
Футбол | 11 мая 2026, 20:22 0
Андрей попал в список «неприкасаемых»
Футбол | 11.05.2026, 08:32
Хоккей | 11.05.2026, 07:55
Футбол | 10.05.2026, 23:57
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
прозевали игрочка в Динамо, он бы помог
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
10.05.2026, 01:32 1
10.05.2026, 08:40 26
11.05.2026, 07:46
09.05.2026, 21:40
10.05.2026, 13:42 92
10.05.2026, 07:32 3
10.05.2026, 08:40 28
10.05.2026, 01:45 37