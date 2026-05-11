  4. Шахтеру интересен скандальный центрбек, который знаком Турану – СМИ
11 мая 2026, 21:32
Шахтеру интересен скандальный центрбек, который знаком Турану – СМИ

Очередная порция трансферных новостей от турецких медиа…

Getty Images/Global Images Ukraine. Метехан Балтаджи

Донецкий «Шахтер» в поисках усиления центральной оси обороны обратил взоры на турецкую Суперлигу.

Там в фокус внимания «горняков» якобы попал 23-летний центрбек «Галатасарая» Метехан Балтаджи, с которым, по данным журналиста Эмре Чингилера, свежеиспеченный чемпион Украины уже вышел на контакт.

Балтаджи прекрасно знаком нынешнему главному тренеру «Шахтера» Арде Турану, так как ранее играл под его руководством в «Эюпспоре», куда «Галатасарай» отправлял молодого защитника набираться опыта.

Впоследствии Балтаджи завоевал место в составе «Галатасарая», но в ноябре минувшего года угодил в скандал, по итогам которого получил 9-месячную дисквалификацию, а вскоре – арестован и отправлен в тюрьму. Балтаджи подозревают в участии в договорных матчах в рамках масштабного расследования в турецком футболе, проводимого Главной прокуратурой Стамбула.

В конце февраля прокуратура запросила для Балтаджи наказание в виде тюремного заключения от 4 до 13 лет. В марте суд по делу начался, однако футболиста отпустили из-под стражи, хотя он по-прежнему не имеет права играть в футбол.

Отметим, что контракт Балтаджи с «Галатасараем» истекает в 2028 году.

Также стоит напомнить, что турецкие источники порой выдают крайне противоречивую информацию, по причине чего к ряду подобных новостей стоит относиться весьма скептически.

Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
В Україні точно не попадеться на ставках)
