11 мая 2026, 21:10
Цыганков в старте? Объявлены составы на матч Райо Вальекано – Жирона

Поединок Ла Лиги начнется 11 мая в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанские клубы «Райо Вальекано» и «Жирона» определились со стартовыми составами на матч 35-го тура Ла Лиги.

Очная встреча команд пройдет на арене «Эстадио де Вальекас» в Мадриде. Начало – в 22:00.

С первых минут на футбольное поле в составе «Жироны» выйдет Виктор Цыганков, для которого этот матч станет 31-м в сезоне.

В запасе каталонцев остался Владислав Крапивцов, тогда как Владислав Ванат не попал в заявку из-за травмы.

Стартовые составы команд на матч «Райо Вальекано» – «Жирона»

