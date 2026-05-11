Цыганков в старте? Объявлены составы на матч Райо Вальекано – Жирона

Испанские клубы «Райо Вальекано» и «Жирона» определились со стартовыми составами на матч 35-го тура Ла Лиги.

Очная встреча команд пройдет на арене «Эстадио де Вальекас» в Мадриде. Начало – в 22:00.

С первых минут на футбольное поле в составе «Жироны» выйдет Виктор Цыганков, для которого этот матч станет 31-м в сезоне.

В запасе каталонцев остался Владислав Крапивцов, тогда как Владислав Ванат не попал в заявку из-за травмы.

Стартовые составы команд на матч «Райо Вальекано» – «Жирона»