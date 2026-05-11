Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ПАЛКИН: «Впереди у нас большие победы»
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 21:07 |
211
1

Сергей ПАЛКИН: «Впереди у нас большие победы»

Гендиректор «Шахтера» рассказал о символичности чемпионства

11 мая 2026, 21:07 |
211
1 Comments
Сергей ПАЛКИН: «Впереди у нас большие победы»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился впечатлениями от победы команды в УПЛ.

– Во-первых, это символическое чемпионство. Почему? Потому что вы правы, в этом году клубу 90 лет, и в этом году 30 лет, как Ринат Ахметов является президентом футбольного клуба «Шахтер». Поэтому это очень знаковые события.

Прежде всего, я хочу поздравить болельщиков, потому что они – сердце нашего клуба. Потому что, когда мы что-то празднуем, все связано с ними. Я хочу поздравить тех, кто в Украине, и кто за границей. Это чемпионство для них.

Также я хочу поздравить наших болельщиков, которые очень далеко от стадионов, очень далеко от футбольных трибун – тех, которые сегодня защищают нашу страну. Это чемпионство также для них. Я благодарю их за их мужество, самоотдачу. Если бы не они, то и в футбол мы бы не играли здесь, и вообще ни о чем бы здесь не разговаривали. Поэтому еще раз спасибо им за то, что они защищают нашу свободу, независимость и будущее Украины.

Также я хочу лично поздравить президента нашего клуба. 30 лет – это очень большая эпоха, эпоха больших побед, эпоха трофеев и европейского признания. И самое главное – это эпоха любви к нашему клубу. Поэтому я его поздравляю, думаю, клуб, команда в этом году сделали очень хороший подарок, выиграли чемпионство, провели очень яркую, эмоциональную европейскую кампанию, дойдя до полуфинала Лиги конференций. Поэтому, я считаю, что это достижение достаточно хорошее и оно заслуживает того, чтобы его сегодня очень хорошо праздновать.

Я считаю, что впереди у нас большие победы, идем вперед и только вперед, и еще раз хочу поздравить футболистов, тренерский штаб, сотрудников клуба. И отдельно хочу поздравить Арду Турана – человека, который в прошлом сезоне решил выйти из зоны тотального комфорта и поехать в страну, где идет война, стать у руля команды и выиграть с ней чемпионство. Это очень дорогого стоит. Я его тоже поздравляю, и вперед и только вперед.

Ранее Сергей Палкин рассказывал, почему клуб выбрал тренером Арду Турана и доволен ли его работой.

По теме:
Лилль готовится увести уже второго бразильца из-под носа Шахтера
Шахтеру интересен скандальный центрбек, который знаком Турану – СМИ
21-летний воспитанник Динамо интересен лидерам УПЛ
Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Сергей Палкин Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик снова допустил ошибку
Бокс | 11 мая 2026, 08:52 2
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку

Александр снова не угадал исход боя Дюбуа

Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Бокс | 11 мая 2026, 08:09 5
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена

Украинец стремится к трилогии с Тайсоном

«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
Футбол | 11.05.2026, 17:46
«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
Моуриньо готов вернуться в Реал. Поставил два условия
Футбол | 11.05.2026, 20:18
Моуриньо готов вернуться в Реал. Поставил два условия
Моуриньо готов вернуться в Реал. Поставил два условия
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Бокс | 11.05.2026, 07:46
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
хіба над динамо
бо в єврокубках вас будуть громити
Ответить
0
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 92
Футбол
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 5
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 12
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 3
Футбол
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 103
Футбол
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
10.05.2026, 10:29
MMA
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
10.05.2026, 14:23 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем