Сергей ПАЛКИН: «Впереди у нас большие победы»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился впечатлениями от победы команды в УПЛ.

– Во-первых, это символическое чемпионство. Почему? Потому что вы правы, в этом году клубу 90 лет, и в этом году 30 лет, как Ринат Ахметов является президентом футбольного клуба «Шахтер». Поэтому это очень знаковые события.

Прежде всего, я хочу поздравить болельщиков, потому что они – сердце нашего клуба. Потому что, когда мы что-то празднуем, все связано с ними. Я хочу поздравить тех, кто в Украине, и кто за границей. Это чемпионство для них.

Также я хочу поздравить наших болельщиков, которые очень далеко от стадионов, очень далеко от футбольных трибун – тех, которые сегодня защищают нашу страну. Это чемпионство также для них. Я благодарю их за их мужество, самоотдачу. Если бы не они, то и в футбол мы бы не играли здесь, и вообще ни о чем бы здесь не разговаривали. Поэтому еще раз спасибо им за то, что они защищают нашу свободу, независимость и будущее Украины.

Также я хочу лично поздравить президента нашего клуба. 30 лет – это очень большая эпоха, эпоха больших побед, эпоха трофеев и европейского признания. И самое главное – это эпоха любви к нашему клубу. Поэтому я его поздравляю, думаю, клуб, команда в этом году сделали очень хороший подарок, выиграли чемпионство, провели очень яркую, эмоциональную европейскую кампанию, дойдя до полуфинала Лиги конференций. Поэтому, я считаю, что это достижение достаточно хорошее и оно заслуживает того, чтобы его сегодня очень хорошо праздновать.

Я считаю, что впереди у нас большие победы, идем вперед и только вперед, и еще раз хочу поздравить футболистов, тренерский штаб, сотрудников клуба. И отдельно хочу поздравить Арду Турана – человека, который в прошлом сезоне решил выйти из зоны тотального комфорта и поехать в страну, где идет война, стать у руля команды и выиграть с ней чемпионство. Это очень дорогого стоит. Я его тоже поздравляю, и вперед и только вперед.

