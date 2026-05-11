Еще один «Диктатор»? В Бундеслиге голеадор подражал Мбаппе
Дениз Ундав отметился оригинальным празднованием гола
В 33-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» сделал шаг к Лиге чемпионов, обыграв «Байер» (3:1).
Форвард «швабов» Дениз Ундав привлек внимание не только своим голом, но и своим празднованием, во время которого он якобы энергично отчитывал своего партнера по атаке Эрмедина Демировича поднятым указательным пальцем.
«Меня называют командиром, как Мбаппе, во всех этих мемах, – объяснил Ундав, – и две-три недели назад мы договорились, что я буду делать такое празднование, если снова забью».
Это был 19-й гол 29-летнего Ундава в сезоне, превзошедший его рекорд, установленный в сезоне 2023/24.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Митрофанов решил повесить перчатки на гвоздь
Тренер хочет усилений