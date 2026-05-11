Еще один «Диктатор»? В Бундеслиге голеадор подражал Мбаппе

В 33-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» сделал шаг к Лиге чемпионов, обыграв «Байер» (3:1).

Форвард «швабов» Дениз Ундав привлек внимание не только своим голом, но и своим празднованием, во время которого он якобы энергично отчитывал своего партнера по атаке Эрмедина Демировича поднятым указательным пальцем.

«Меня называют командиром, как Мбаппе, во всех этих мемах, – объяснил Ундав, – и две-три недели назад мы договорились, что я буду делать такое празднование, если снова забью».

Это был 19-й гол 29-летнего Ундава в сезоне, превзошедший его рекорд, установленный в сезоне 2023/24.