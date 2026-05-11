  4. Не хватило денег. Бенфика пыталась обменять Судакова в Брагу
11 мая 2026, 19:10
Не хватило денег. Бенфика пыталась обменять Судакова в Брагу

Клуб хотел получить взамен Саласара

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лиссабонская «Бенфика» уже пыталась избавиться от 23-летнего украинского полузащитника Георгия Судакова, сообщает португальский журналист и инсайдер Руди Галетти.

Руководство и тренерский штаб «орлов» отчаянно хотят подписать лидера «Браги» Родриго Саласара, за которого от «Бенфики» требуют 30 млн евро.

«Клуб попытался уменьшить сумму, предложив обмен игрока на Георгия Судакова, но «Брага» сразу отклонила эту идею. Несмотря на это, «Бенфика» остается открытой к продаже Судакова отдельно, чтобы привлечь средства и продолжить свою деятельность по Саласару», – отметил Галетти.

Судаков в настоящее время выступает за «Бенфику» на правах аренды с обязательным выкупом за 27 млн евро плюс около 5 млн евро бонусов. За последние месяцы украинец потерял место в основном составе команды и даже признался, что переживает непростой период в Лиссабоне. На его счету четыре гола и две голевые передачи в 22 матчах чемпионата Португалии.

Андрей Плыгун Источник: Руди Галетти
ну это им еще повезло.
по сравнению с Челси. попали всего на 30 млн, да и зп не 5 млн как у Мудрика
