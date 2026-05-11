РЭШФОРД: «Собирался подавать, но все кричали, чтобы я бил»

Полузащитник «Барселоны» Маркус Рэшфорд открыл счет в дерби с «Реалом» (2:0) и в итоге стал автором «золотого гола» со штрафного удара. Но счет мог оставаться «сухим», не измени англичанин свое решение.

«Я не собирался бить, потому что, когда я готовился к стандарту, то не считал точку подходящей для прямого удара. Я не был уверен, что это будет гол, поэтому собирался подавать, но все кричали мне, чтобы я бил. Это немного подстегнуло мой энтузиазм, и хорошо, что в итоге я ударил. Получился красивый гол», – заявил Рэшфорд.

В 47 матчах сезона арендованный у «МЮ» хавбек забил 14 голов и отдал столько же результативных передач.