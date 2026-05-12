Динамо планирует подписать легионера из Европы за два миллиона евро
Киевский клуб нацелился на Шейка Диабате, который выступает за австрийский «Вольфсбергер»
Защитник австрийского «Вольфсбергера» Шейк Мамаду Диабате может перебраться в чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил портал Transferfeed.
В услугах 22-летнего ивуарийского футболиста заинтересовано киевское «Динамо», которое считает легионера идеальным вариантом для усиления обороны во время летнего трансферного окна.
Сообщается, что «бело-синие» начали переговоры с австрийской стороной, которая требует два миллиона евро за приобретение Диабате. «Динамо» считает эту сумму приемлемой, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.
Диабате перешел в «Вольфсбергер» в феврале 2024 года из чемпионата Израиля и подписал контракт до июня 2027-го. В нынешнем сезоне провел 27 матчей в чемпионате, Кубке страны, Лиге Европы и Лиге конференций.
В течении своей карьеры Шейк играл за ивуарийский «Буаке», «Маккаби» Петах-Тиква и «Маккаби» Яффа (оба – Израиль). Трансферная стоимость защитника составляет 800 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Один из трех финалов для «горожан» в борьбе за сохранение прописки в УПЛ
Половина клубов из 36 мест в этапе лиги уже известны
може хоч це допоможе вигравати в полтави та лнз