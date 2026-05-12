Динамо планирует подписать легионера из Европы за два миллиона евро

Защитник австрийского «Вольфсбергера» Шейк Мамаду Диабате может перебраться в чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил портал Transferfeed.

В услугах 22-летнего ивуарийского футболиста заинтересовано киевское «Динамо», которое считает легионера идеальным вариантом для усиления обороны во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что «бело-синие» начали переговоры с австрийской стороной, которая требует два миллиона евро за приобретение Диабате. «Динамо» считает эту сумму приемлемой, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Диабате перешел в «Вольфсбергер» в феврале 2024 года из чемпионата Израиля и подписал контракт до июня 2027-го. В нынешнем сезоне провел 27 матчей в чемпионате, Кубке страны, Лиге Европы и Лиге конференций.

В течении своей карьеры Шейк играл за ивуарийский «Буаке», «Маккаби» Петах-Тиква и «Маккаби» Яффа (оба – Израиль). Трансферная стоимость защитника составляет 800 тысяч евро.