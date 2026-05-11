Раскрыты трансферные планы Шахтера: важное решение клуба на лето

По информации известного журналиста и комментатора Игоря Цыганыка, летом Шахтер не собирается продавать никого из игроков первой команды, несмотря на возможный интерес других клубов.

На решение повлиял прямой выход в основной этап Лиги чемпионов.

Менеджмент хочет, чтобы команда была конкурентной, поэтому принято решение только проводить усиление состава – до зимы трансферов на выход не будет.

При этом летом будет минимум 2-3 новичка. Ранее Шахтер объявил о переходе хавбека Бруниньо.