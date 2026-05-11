Украина. Премьер лига11 мая 2026, 19:55 | Обновлено 11 мая 2026, 20:11
2111
0
Раскрыты трансферные планы Шахтера: важное решение клуба на лето
Клуб откажется продавать игроков
11 мая 2026, 19:55 | Обновлено 11 мая 2026, 20:11
2111
0
По информации известного журналиста и комментатора Игоря Цыганыка, летом Шахтер не собирается продавать никого из игроков первой команды, несмотря на возможный интерес других клубов.
На решение повлиял прямой выход в основной этап Лиги чемпионов.
Менеджмент хочет, чтобы команда была конкурентной, поэтому принято решение только проводить усиление состава – до зимы трансферов на выход не будет.
При этом летом будет минимум 2-3 новичка. Ранее Шахтер объявил о переходе хавбека Бруниньо.
Читайте также:Туран выразил мнение о первом летнем новичке Шахтера
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2026, 17:29 0
Бондарь доволен работой с Тураном
Бокс | 11 мая 2026, 02:41 4
Митрофанов решил повесить перчатки на гвоздь
Футбол | 11.05.2026, 12:18
Футбол | 10.05.2026, 19:25
Футбол | 10.05.2026, 21:34
Комментарии 0
Популярные новости
11.05.2026, 08:09 5
11.05.2026, 07:55 23
10.05.2026, 08:59 15
10.05.2026, 10:29
10.05.2026, 09:44 2
10.05.2026, 06:44 5
10.05.2026, 14:23 3
10.05.2026, 06:23 13