Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо нацелилось на защитника-легионера. Известна сумма трансфера
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 17:00 |
663
0

Динамо нацелилось на защитника-легионера. Известна сумма трансфера

Шейк Диабате может продолжить карьеру в Киеве

11 мая 2026, 17:00 |
663
0
Динамо нацелилось на защитника-легионера. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Шейк Диабате

Ивуарийский защитник «Вольфсбергера» Шейк Диабате привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, футболист австрийского клуба является одним из вариантов усиления обороны для столичного клуба. «Бело-синие» готовы заплатить запрашиваемую сумму в размере двух миллионов евро, но предложения пока не делали, ибо окончательного решения по кандидату на позицию центрбека принято не было.

В текущем сезоне на сету Шейка Диабате 27 матчей н клубном уровне, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что Бабукарр Фаал не намерен переходить в «Динамо».

По теме:
Левандовски об уходе из Барселоны: «Готов играть в более слабом чемпионате»
Эвертон ведет переговоры по бесплатному трансферу игрока Манчестер Сити
Источник: Салах согласился перейти в Фенербахче за 60 млн евро
трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Вольфсбергер чемпионат Австрии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших бомбардиров УПЛ не сыграет в ближайшем туре
Футбол | 11 мая 2026, 13:44 0
Один из лучших бомбардиров УПЛ не сыграет в ближайшем туре
Один из лучших бомбардиров УПЛ не сыграет в ближайшем туре

У «Карпат» существенные потери

Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026
Футбол | 11 мая 2026, 07:08 3
Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026
Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026

Сборная примет участие в чемпионате мира, но есть требования

АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Футбол | 10.05.2026, 21:34
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Игорь Суркис сообщил, когда Динамо совершит громкие трансферы
Футбол | 11.05.2026, 07:42
Игорь Суркис сообщил, когда Динамо совершит громкие трансферы
Игорь Суркис сообщил, когда Динамо совершит громкие трансферы
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Футбол | 10.05.2026, 19:25
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 5
Футбол
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
10.05.2026, 10:29
MMA
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
10.05.2026, 01:32
Бокс
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 5
Бокс
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 27
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 2
Футбол
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 2
Футбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем