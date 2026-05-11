Динамо нацелилось на защитника-легионера. Известна сумма трансфера

Ивуарийский защитник «Вольфсбергера» Шейк Диабате привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, футболист австрийского клуба является одним из вариантов усиления обороны для столичного клуба. «Бело-синие» готовы заплатить запрашиваемую сумму в размере двух миллионов евро, но предложения пока не делали, ибо окончательного решения по кандидату на позицию центрбека принято не было.

В текущем сезоне на сету Шейка Диабате 27 матчей н клубном уровне, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что Бабукарр Фаал не намерен переходить в «Динамо».