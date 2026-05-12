Челси составил список претендентов. Известно, когда назначат тренера

По информации британских СМИ, Челси составил список кандидатов на позицию тренера.

В шорт-листе есть Хаби Алонсо, Андони Ираола и Марку Силва, а назначение должно состояться уже после завершения текущего сезона – ориентировочно в середине июня.

В клубе уже не торопятся, учитывая, что в чемпионате АПЛ уже нет шансов подняться в зону Лиги чемпионов.

Фаворитом считается Алонсо. Плюсом для Синих является тот факт, что и Хаби Алонсо, и Андони Ираола являются свободными агентами и за них не нужно платить компенсацию.