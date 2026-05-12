Челси составил список претендентов. Известно, когда назначат тренера
Алонсо, Ираола, Силва и другие
По информации британских СМИ, Челси составил список кандидатов на позицию тренера.
В шорт-листе есть Хаби Алонсо, Андони Ираола и Марку Силва, а назначение должно состояться уже после завершения текущего сезона – ориентировочно в середине июня.
В клубе уже не торопятся, учитывая, что в чемпионате АПЛ уже нет шансов подняться в зону Лиги чемпионов.
Фаворитом считается Алонсо. Плюсом для Синих является тот факт, что и Хаби Алонсо, и Андони Ираола являются свободными агентами и за них не нужно платить компенсацию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук – о потенциальном переходе полузащитника сборной Украины в «Трабзонспор»
Большой успех сборной Украины
хотя и Росеньйор за работу в Страсбурге заслуживал только уважения, но такой провал...
очень хочу посмотреть на Силву в большом клубе. Интересный тренер