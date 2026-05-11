11 мая 2026, 15:31 | Обновлено 11 мая 2026, 15:33
«Трус». В Серии А разразился скандал: игрок заговорил о расизме

Нападающий «Удинезе» Кинан Дэвис обвинил соперника

11 мая 2026, 15:31 | Обновлено 11 мая 2026, 15:33
«Трус». В Серии А разразился скандал: игрок заговорил о расизме
Нападающий «Удинезе» Кинан Дэвис обвинил защитника «Кальяри» Альберто Доссену в расизме после очного поединка 36-го тура итальянской Серии А.

Во втором тайме матча судья остановил игру из-за стычки футболистов, которая едва не переросла в драку. После этого инцидента команды смогли доиграть встречу, в которой сильнее оказался «Удинезе» (2:0).

Уже после финального свистка Кинан опубликовал в соцсетях сторис с заявлением о проявлениях расизма.

Интересно, что по ходу матча Дэвис обращался к арбитру по поводу оскорблений со стороны Доссены, однако рефери за эмоциональные слова показал игроку желтую карточку.

«Этот расистский трус сегодня во время матча назвал меня обезьяной. Надеюсь, ассоциация что-то с этим сделает, но посмотрим», – написал Дэвис.

Андрей Витренко Источник: Calciomercato
якщо білий образить білого мавпою
то це расизм чи ні?
"И ещё червяком. Земляным червяком."
