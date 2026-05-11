«Трус». В Серии А разразился скандал: игрок заговорил о расизме

Нападающий «Удинезе» Кинан Дэвис обвинил защитника «Кальяри» Альберто Доссену в расизме после очного поединка 36-го тура итальянской Серии А.

Во втором тайме матча судья остановил игру из-за стычки футболистов, которая едва не переросла в драку. После этого инцидента команды смогли доиграть встречу, в которой сильнее оказался «Удинезе» (2:0).

Уже после финального свистка Кинан опубликовал в соцсетях сторис с заявлением о проявлениях расизма.

Интересно, что по ходу матча Дэвис обращался к арбитру по поводу оскорблений со стороны Доссены, однако рефери за эмоциональные слова показал игроку желтую карточку.

«Этот расистский трус сегодня во время матча назвал меня обезьяной. Надеюсь, ассоциация что-то с этим сделает, но посмотрим», – написал Дэвис.