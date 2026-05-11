Элина Свитолина – Никола Бартункова. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Риме

11 мая свою встречу 1/8 финала теннисного турнира в Риме проведут Элина Свитолина (WTA 10) и Никола Бартункова (WTA 94).

Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Украинская спортсменка всем доказывает, что турнир в Риме для нее действительно счастливый, она постарается выиграть его третий раз в карьере. В этом сезоне Свитолина показывает высокий уровень игры, что позволило вернуться в топ-10. На счету спортсменки в текущем сезоне немало сильных выступлений: титул в Окленде, финал в Дубае, полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии, Индиан Уэллс и Штутгарте. Такие результаты свидетельствуют о хорошей форме и стабильности.

В Риме Свитолина пока не замечает соперниц, она разгромила малоизвестную молодую итальянку Базилетти – 6:1, 6:3, а потом не оставило шансов крепкой американке Баптист – 6:1, 6:2. Учитывая уровень предстоящей соперницы, можно заглянуть в потенциальны четвертьфинал, где в случае успеха, придется сыграть с победителем пары Каролина Плишкова – Елена Рыбакина.

Никола Бартункова

Чешская теннисистка мало знакома фанатам, этот сезон она начинала за бортом первой сотни, но сумела подняться на 35 позиций. Каких-то больших достижений в этом сезоне не было, хотя третий круг Открытого чемпионата Австралии хороший результат.

На топовых турнирах Бартункова обычно начинает с квалификации, так было и в Риме, где она одолела американку Крюгер – 6:2, 6:2, а потом уступила «экс-нейтралке» из Австрии Потаповой – 6:4, 4:6, 2:6. В основную сетку чешка попала, как лакилузер, здесь она прошла итальянку Грант – 4:6, 6:3, 6:4, а потом обыграла сильную и опытную американку Мэдисон Киз – 6:3, 1:6, 6:4.

Прогноз

Спортсменки между собой никогда не играли, а в этой встрече Свитолина ожидаемый фаворит. Чешка для многих ноунейм, но на нее и результат не будет давить. Бартункова на порядок моложе, хотя не думаю, что в плане выносливости она лучше украинки.

Я думаю, Элина должна уверенно проходить в следующий круг, по этой причине я ставлю на ее успех с форой -5,5 геймов за 1,75.