ОФИЦИАЛЬНО. Почти 13 лет в клубе. Защитник Атлетика закончит карьеру летом

Испанский защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Лекуе повесит бутсы на гвоздь по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба баскского клуба.

К команде 32-летний футболист присоединился летом 2013 года – все свои матчи на профессиональном уровне он провел в составе «Атлетика».

За 347 сыгранных матчей Иньиго Лекуе отличился пятью забитыми мячами и 22 голевыми передачами. В сборную Испании вызывался, но в ее футболке на поле так и не вышел.

С «Атлетиком» испанец завоевал один Кубок и два Суперкубка Испании.