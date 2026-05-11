ОФИЦИАЛЬНО. Почти 13 лет в клубе. Защитник Атлетика закончит карьеру летом
Иньиго Лекуе повесит бутсы на гвоздь
Испанский защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Лекуе повесит бутсы на гвоздь по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба баскского клуба.
К команде 32-летний футболист присоединился летом 2013 года – все свои матчи на профессиональном уровне он провел в составе «Атлетика».
За 347 сыгранных матчей Иньиго Лекуе отличился пятью забитыми мячами и 22 голевыми передачами. В сборную Испании вызывался, но в ее футболке на поле так и не вышел.
С «Атлетиком» испанец завоевал один Кубок и два Суперкубка Испании.
🫂 Eskerrik asko, Lekue. #EzDadilaHariaEten #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/WOWd5vOVs0— Athletic Club (@AthleticClub) May 11, 2026
