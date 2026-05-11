Платят 60 миллионов. Ньюкасл начал борьбу с Ливерпулем за Луиса Суареса

28-летний колумбийский нападающий «Спортинга» Луис Суарес стал объектом ожесточенной борьбы двух клубов АПЛ — «Ливерпуля» и «Ньюкасла».

Лучший бомбардир чемпионата Португалии (26 голов) уже давно находится на прицеле у «красных». Однако источник сообщает, что «сороки» хотят перехватить форварда у «мерсисайдцев». «Ньюкасл» готов отдать за Суареса 50-60 млн евро.

Всего колумбиец в текущем сезоне успел забить 35 голов и отдать 9 результативных передач во всех матчах за «Спортинг». Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.