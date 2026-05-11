ФОТО. Ливерпуль показал постоянный мемориал памяти Диогу Жоты

11 мая 2026, 15:25
Мерсисайдский клуб почтил память погибшего португальца на Энфилде

ФК Ливерпуль. Диогу Жота

3 июля 2025 года стало известно о смерти нападающего сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоти. Нападающий вместе со своим братом Андре Сильвой попал в ДТП.

Почти год спустя, 11 мая 2026 года, «Ливерпуль» представил мемориал, посвященный памяти Жоты и его брата. Он будет установлен на домашнем стадионе клуба, Энфилде, на постоянной основе.

Диогу Жота успел провести 182 матча за «Ливерпуль», отличившись 65 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Вместе с мерсисайдцами он выиграл 4 трофея.

Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
