ФОТО. Ливерпуль показал постоянный мемориал памяти Диогу Жоты
Мерсисайдский клуб почтил память погибшего португальца на Энфилде
3 июля 2025 года стало известно о смерти нападающего сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоти. Нападающий вместе со своим братом Андре Сильвой попал в ДТП.
Почти год спустя, 11 мая 2026 года, «Ливерпуль» представил мемориал, посвященный памяти Жоты и его брата. Он будет установлен на домашнем стадионе клуба, Энфилде, на постоянной основе.
Диогу Жота успел провести 182 матча за «Ливерпуль», отличившись 65 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Вместе с мерсисайдцами он выиграл 4 трофея.
Liverpool FC has today revealed images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, following their tragic passing last July ❤️— Liverpool FC (@LFC) May 11, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
