Украинцы, испанец и итальянец присоединятся к Мальдере в сборной Украины
Известно, что в тренерский штаб нового тренера войдут Рустам Худжамов и Глеб Платов
Два украинца, итальянец и испанец присоединятся к Андреа Мальдере, который в ближайшее время возглавит сборную Украины. Об этом сообщила Динамомания.
В мае известный 54-летний итальянский тренер посетит исполком Украинской ассоциации футбола, где ожидается подписание контракта и официальное объявление о сотрудничестве.
Первым ассистентом Мальдеры станет его соотечественник, имя которого не разглашается. В тренерский штаб «сине-желтых» также войдут специалист из Испании, Рустам Худжамов (тренер вратарей) и Глеб Платов.
Сборная Украины осталась без наставника после увольнения Сергея Реброва, который не сумел выполнить главную задачу – пробиться на чемпионат мира 2026 года.
Свой следующий матч под руководством нового тренерского штаба национальная команда проведет 31 мая, когда сыграет против сборной Польши.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК
Каталонцы досрочно завоевали титул
Подписывают своего.