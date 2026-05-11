Украинцы, испанец и итальянец присоединятся к Мальдере в сборной Украины

Два украинца, итальянец и испанец присоединятся к Андреа Мальдере, который в ближайшее время возглавит сборную Украины. Об этом сообщила Динамомания.

В мае известный 54-летний итальянский тренер посетит исполком Украинской ассоциации футбола, где ожидается подписание контракта и официальное объявление о сотрудничестве.

Первым ассистентом Мальдеры станет его соотечественник, имя которого не разглашается. В тренерский штаб «сине-желтых» также войдут специалист из Испании, Рустам Худжамов (тренер вратарей) и Глеб Платов.

Сборная Украины осталась без наставника после увольнения Сергея Реброва, который не сумел выполнить главную задачу – пробиться на чемпионат мира 2026 года.

Свой следующий матч под руководством нового тренерского штаба национальная команда проведет 31 мая, когда сыграет против сборной Польши.