  4. Украинцы, испанец и итальянец присоединятся к Мальдере в сборной Украины
11 мая 2026, 11:51 |
Украинцы, испанец и итальянец присоединятся к Мальдере в сборной Украины

Известно, что в тренерский штаб нового тренера войдут Рустам Худжамов и Глеб Платов

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Два украинца, итальянец и испанец присоединятся к Андреа Мальдере, который в ближайшее время возглавит сборную Украины. Об этом сообщила Динамомания.

В мае известный 54-летний итальянский тренер посетит исполком Украинской ассоциации футбола, где ожидается подписание контракта и официальное объявление о сотрудничестве.

Первым ассистентом Мальдеры станет его соотечественник, имя которого не разглашается. В тренерский штаб «сине-желтых» также войдут специалист из Испании, Рустам Худжамов (тренер вратарей) и Глеб Платов.

Сборная Украины осталась без наставника после увольнения Сергея Реброва, который не сумел выполнить главную задачу – пробиться на чемпионат мира 2026 года.

Свой следующий матч под руководством нового тренерского штаба национальная команда проведет 31 мая, когда сыграет против сборной Польши.

Николай Тытюк Источник: Динамомания
Платов на посаді смотрящєґо? 🤔
нещодавно спорт уа повідомляв шо різні агенції пропонують своїх"платових" ,та  мальдера полягаеться на італійську агенцію , а там самі італійці))-отже агенти "платових"продовжують "боротьбу за своє горе"))
Нещасна збірна й іі вболівальники, за що таке знущання?
Динама врать не будет.
Подписывают своего.
