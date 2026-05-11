  ВИДЕО. Атмосфера на Арене Львов после завоевания Шахтером титула УПЛ
11 мая 2026, 10:28 | Обновлено 11 мая 2026, 11:08
ВИДЕО. Атмосфера на Арене Львов после завоевания Шахтером титула УПЛ

Донецкая команда стала чемпионом, а также вышла в основной раунд Лиги чемпионов

Шахтер

Донецкий «Шахтер» выиграл чемпионат Украины сезона 2025/26..

В поединке 27-го тура чемпионата Украины команду Арды Турана ожидала встреча с «Полтавой». Как и ожидалось перед матчем, полтавчане не сумели создать проблем «горнякам» – 4:0 в пользу донецкой команды.

С 66 очками «Шахтер» гарантировал себе титул чемпиона Украины, а после и путевку в основной раунд Лиги чемпионов: все благодаря поражению «Рейнджерса» от «Селтика» и ничьей «АЕКа» и «Олимпикоса» – команды из Глазго и Пирея потеряли шансы на чемпионство, а вместе с этим и на попадание в главный еврокубок без прохода квалификации.

Для «Шахтера» этот титул чемпиона Украины стал 16-м.

ВИДЕО. Атмосфера на Арене Львов после завоевания Шахтером титула УПЛ

Даниил Кирияка
Долгожданная чемпионская атмосфера🥇🥇🧡🖤🥳🥳
