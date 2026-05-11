Неймар забил во втором матче подряд, Сантос одержал важную победу в Серии А

В ночь на понедельник, 11 мая, состоялся матч 15-го тура чемпионата Бразилии, в котором встретились «Сантос» и «Ред Булл Брагантино». Гости потерпели поражение со счетом 0:2.

В составе победителей отметился бразильский форвард Неймар, который забил во второй игре подряд. Три набранных балла позволили «Сантосу» подняться на 15-е место, однако клуб продолжает борьбу за выживание.

Неймар имеет шанс попасть на чемпионат мира, но все зависит от выступлений нападающего в ближайших матчах чемпионата. В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей (шесть голов, три ассиста).

Чемпионат Бразилии, 15-й тур. 11 мая

Сантос – Ред Булл Брагантино – 2:0

Голы: Неймар, 45+5, Фриас, 76

Коринтианс – Сан-Паулу – 3:2

Голы: Раниэле, 17, Матеузиньо, 52, Бидон, 57 –Лусиану, 41, Матеузиньо, 89 (автогол)

Мирасол – Шапекоэнсе – 1:1

Голы: Карлуш, 71 – Жуан Виктор, 81 (автогол)

Гремио – Фламенго – 0:1

Гол: Карраскаль, 68

Васко да Гама – Атлетико Паранаэнсе – 1:0

Гол: Тиаго Мендес, 37

