  4. Неймар забил во втором матче подряд, Сантос одержал важную победу в Серии А
Чемпионат Бразилии
Гремио
11.05.2026 01:30 – FT 0 : 1
Фламенго
11 мая 2026, 10:51 |
Неймар забил во втором матче подряд, Сантос одержал важную победу в Серии А

Бразильский форвард нацелился на попадание на чемпионат мира и ждет вызова от Анчелотти

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В ночь на понедельник, 11 мая, состоялся матч 15-го тура чемпионата Бразилии, в котором встретились «Сантос» и «Ред Булл Брагантино». Гости потерпели поражение со счетом 0:2.

В составе победителей отметился бразильский форвард Неймар, который забил во второй игре подряд. Три набранных балла позволили «Сантосу» подняться на 15-е место, однако клуб продолжает борьбу за выживание.

Неймар имеет шанс попасть на чемпионат мира, но все зависит от выступлений нападающего в ближайших матчах чемпионата. В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей (шесть голов, три ассиста).

Чемпионат Бразилии, 15-й тур. 11 мая

Сантос – Ред Булл Брагантино – 2:0
Голы: Неймар, 45+5, Фриас, 76

Коринтианс – Сан-Паулу – 3:2
Голы: Раниэле, 17, Матеузиньо, 52, Бидон, 57 –Лусиану, 41, Матеузиньо, 89 (автогол)

Мирасол – Шапекоэнсе – 1:1
Голы: Карлуш, 71 – Жуан Виктор, 81 (автогол)

Гремио – Фламенго – 0:1
Гол: Карраскаль, 68

Васко да Гама – Атлетико Паранаэнсе – 1:0
Гол: Тиаго Мендес, 37

Турнирная таблица чемпионата Бразилии:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Палмейрас 15 10 4 1 25 - 12 17.05.26 03:00 Палмейрас - Крузейро10.05.26 Ремо 1:1 Палмейрас03.05.26 Палмейрас 1:1 Сантос27.04.26 Брагантино 0:1 Палмейрас20.04.26 Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе13.04.26 Коринтианс 0:0 Палмейрас 34
2 Фламенго 14 9 3 2 27 - 12 18.05.26 01:30 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго11.05.26 Гремио 0:1 Фламенго03.05.26 Фламенго 2:2 Васко да Гама27.04.26 Атлетико Минейро 0:4 Фламенго20.04.26 Фламенго 2:0 Баия13.04.26 Флуминенсе 1:2 Фламенго 30
3 Флуминенсе 15 8 3 4 25 - 20 17.05.26 02:30 Флуминенсе - Сан-Паулу10.05.26 Флуминенсе 2:2 Витория04.05.26 Интернасьонал 2:0 Флуминенсе27.04.26 Флуминенсе 2:1 Шапекоэнсе19.04.26 Сантос 2:3 Флуминенсе13.04.26 Флуминенсе 1:2 Фламенго 27
4 Сан-Паулу 15 7 3 5 21 - 16 17.05.26 02:30 Флуминенсе - Сан-Паулу11.05.26 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу03.05.26 Сан-Паулу 2:2 Баия26.04.26 Сан-Паулу 1:0 Мирасол19.04.26 Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу11.04.26 Витория 2:0 Сан-Паулу 24
5 Атлетико Паранаэнсе 15 7 2 6 20 - 16 18.05.26 01:30 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго11.05.26 Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе03.05.26 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Гремио27.04.26 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Витория20.04.26 Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе12.04.26 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Шапекоэнсе 23
6 Баия 14 6 4 4 20 - 18 17.05.26 22:00 Баия - Гремио10.05.26 Баия 1:2 Крузейро03.05.26 Сан-Паулу 2:2 Баия26.04.26 Баия 2:2 Сантос20.04.26 Фламенго 2:0 Баия12.04.26 Мирасол 1:2 Баия 22
7 Брагантино 15 6 2 7 17 - 18 18.05.26 00:30 Брагантино - Витория11.05.26 Сантос 2:0 Брагантино04.05.26 Шапекоэнсе 1:2 Брагантино27.04.26 Брагантино 0:1 Палмейрас20.04.26 Брагантино 4:2 Ремо13.04.26 Крузейро 2:1 Брагантино 20
8 Васко да Гама 15 5 5 5 21 - 21 17.05.26 00:30 Интернасьонал - Васко да Гама11.05.26 Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе03.05.26 Фламенго 2:2 Васко да Гама26.04.26 Коринтианс 1:0 Васко да Гама19.04.26 Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу11.04.26 Ремо 1:1 Васко да Гама 20
9 Коритиба 15 5 5 5 18 - 19 17.05.26 17:00 Сантос - Коритиба09.05.26 Коритиба 2:2 Интернасьонал03.05.26 Витория 4:1 Коритиба26.04.26 Гремио 1:0 Коритиба19.04.26 Коритиба 2:0 Атлетико Минейро12.04.26 Ботафого 2:2 Коритиба 20
10 Витория 14 5 4 5 18 - 20 18.05.26 00:30 Брагантино - Витория10.05.26 Флуминенсе 2:2 Витория03.05.26 Витория 4:1 Коритиба27.04.26 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Витория19.04.26 Витория 0:0 Коринтианс11.04.26 Витория 2:0 Сан-Паулу 19
11 Крузейро 15 5 4 6 20 - 25 17.05.26 03:00 Палмейрас - Крузейро10.05.26 Баия 1:2 Крузейро03.05.26 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро26.04.26 Ремо 0:1 Крузейро19.04.26 Крузейро 2:0 Гремио13.04.26 Крузейро 2:1 Брагантино 19
12 Ботафого 14 5 3 6 26 - 27 17.05.26 22:00 Ботафого - Коринтианс10.05.26 Атлетико Минейро 1:1 Ботафого02.05.26 Ботафого 1:2 Ремо26.04.26 Ботафого 2:2 Интернасьонал19.04.26 Шапекоэнсе 1:4 Ботафого12.04.26 Ботафого 2:2 Коритиба 18
13 Атлетико Минейро 15 5 3 7 18 - 21 17.05.26 00:30 Атлетико Минейро - Мирасол10.05.26 Атлетико Минейро 1:1 Ботафого03.05.26 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро27.04.26 Атлетико Минейро 0:4 Фламенго19.04.26 Коритиба 2:0 Атлетико Минейро12.04.26 Сантос 1:0 Атлетико Минейро 18
14 Интернасьонал 15 4 6 5 16 - 16 17.05.26 00:30 Интернасьонал - Васко да Гама09.05.26 Коритиба 2:2 Интернасьонал04.05.26 Интернасьонал 2:0 Флуминенсе26.04.26 Ботафого 2:2 Интернасьонал19.04.26 Интернасьонал 1:2 Мирасол12.04.26 Интернасьонал 0:0 Гремио 18
15 Сантос 15 4 6 5 21 - 22 17.05.26 17:00 Сантос - Коритиба11.05.26 Сантос 2:0 Брагантино03.05.26 Палмейрас 1:1 Сантос26.04.26 Баия 2:2 Сантос19.04.26 Сантос 2:3 Флуминенсе12.04.26 Сантос 1:0 Атлетико Минейро 18
16 Коринтианс 15 4 6 5 13 - 15 17.05.26 22:00 Ботафого - Коринтианс11.05.26 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу04.05.26 Мирасол 2:1 Коринтианс26.04.26 Коринтианс 1:0 Васко да Гама19.04.26 Витория 0:0 Коринтианс13.04.26 Коринтианс 0:0 Палмейрас 18
17 Гремио 15 4 5 6 15 - 17 17.05.26 22:00 Баия - Гремио11.05.26 Гремио 0:1 Фламенго03.05.26 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Гремио26.04.26 Гремио 1:0 Коритиба19.04.26 Крузейро 2:0 Гремио12.04.26 Интернасьонал 0:0 Гремио 17
18 Мирасол 14 3 4 7 16 - 20 17.05.26 00:30 Атлетико Минейро - Мирасол11.05.26 Мирасол 1:1 Шапекоэнсе04.05.26 Мирасол 2:1 Коринтианс26.04.26 Сан-Паулу 1:0 Мирасол19.04.26 Интернасьонал 1:2 Мирасол12.04.26 Мирасол 1:2 Баия 13
19 Ремо 15 2 6 7 16 - 25 18.05.26 00:30 Шапекоэнсе - Ремо10.05.26 Ремо 1:1 Палмейрас02.05.26 Ботафого 1:2 Ремо26.04.26 Ремо 0:1 Крузейро20.04.26 Брагантино 4:2 Ремо11.04.26 Ремо 1:1 Васко да Гама 12
20 Шапекоэнсе 14 1 6 7 14 - 27 18.05.26 00:30 Шапекоэнсе - Ремо11.05.26 Мирасол 1:1 Шапекоэнсе04.05.26 Шапекоэнсе 1:2 Брагантино27.04.26 Флуминенсе 2:1 Шапекоэнсе19.04.26 Шапекоэнсе 1:4 Ботафого12.04.26 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Шапекоэнсе 9
События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Карраскаль (Фламенго), асcист Эмерсон.
