Неймар забил во втором матче подряд, Сантос одержал важную победу в Серии А
Бразильский форвард нацелился на попадание на чемпионат мира и ждет вызова от Анчелотти
В ночь на понедельник, 11 мая, состоялся матч 15-го тура чемпионата Бразилии, в котором встретились «Сантос» и «Ред Булл Брагантино». Гости потерпели поражение со счетом 0:2.
В составе победителей отметился бразильский форвард Неймар, который забил во второй игре подряд. Три набранных балла позволили «Сантосу» подняться на 15-е место, однако клуб продолжает борьбу за выживание.
Неймар имеет шанс попасть на чемпионат мира, но все зависит от выступлений нападающего в ближайших матчах чемпионата. В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей (шесть голов, три ассиста).
Чемпионат Бразилии, 15-й тур. 11 мая
Сантос – Ред Булл Брагантино – 2:0
Голы: Неймар, 45+5, Фриас, 76
Коринтианс – Сан-Паулу – 3:2
Голы: Раниэле, 17, Матеузиньо, 52, Бидон, 57 –Лусиану, 41, Матеузиньо, 89 (автогол)
Мирасол – Шапекоэнсе – 1:1
Голы: Карлуш, 71 – Жуан Виктор, 81 (автогол)
Гремио – Фламенго – 0:1
Гол: Карраскаль, 68
Васко да Гама – Атлетико Паранаэнсе – 1:0
Гол: Тиаго Мендес, 37
Турнирная таблица чемпионата Бразилии:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Палмейрас
|15
|10
|4
|1
|25 - 12
|17.05.26 03:00 Палмейрас - Крузейро10.05.26 Ремо 1:1 Палмейрас03.05.26 Палмейрас 1:1 Сантос27.04.26 Брагантино 0:1 Палмейрас20.04.26 Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе13.04.26 Коринтианс 0:0 Палмейрас
|34
|2
|Фламенго
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|18.05.26 01:30 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго11.05.26 Гремио 0:1 Фламенго03.05.26 Фламенго 2:2 Васко да Гама27.04.26 Атлетико Минейро 0:4 Фламенго20.04.26 Фламенго 2:0 Баия13.04.26 Флуминенсе 1:2 Фламенго
|30
|3
|Флуминенсе
|15
|8
|3
|4
|25 - 20
|17.05.26 02:30 Флуминенсе - Сан-Паулу10.05.26 Флуминенсе 2:2 Витория04.05.26 Интернасьонал 2:0 Флуминенсе27.04.26 Флуминенсе 2:1 Шапекоэнсе19.04.26 Сантос 2:3 Флуминенсе13.04.26 Флуминенсе 1:2 Фламенго
|27
|4
|Сан-Паулу
|15
|7
|3
|5
|21 - 16
|17.05.26 02:30 Флуминенсе - Сан-Паулу11.05.26 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу03.05.26 Сан-Паулу 2:2 Баия26.04.26 Сан-Паулу 1:0 Мирасол19.04.26 Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу11.04.26 Витория 2:0 Сан-Паулу
|24
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|7
|2
|6
|20 - 16
|18.05.26 01:30 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго11.05.26 Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе03.05.26 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Гремио27.04.26 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Витория20.04.26 Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе12.04.26 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Шапекоэнсе
|23
|6
|Баия
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|17.05.26 22:00 Баия - Гремио10.05.26 Баия 1:2 Крузейро03.05.26 Сан-Паулу 2:2 Баия26.04.26 Баия 2:2 Сантос20.04.26 Фламенго 2:0 Баия12.04.26 Мирасол 1:2 Баия
|22
|7
|Брагантино
|15
|6
|2
|7
|17 - 18
|18.05.26 00:30 Брагантино - Витория11.05.26 Сантос 2:0 Брагантино04.05.26 Шапекоэнсе 1:2 Брагантино27.04.26 Брагантино 0:1 Палмейрас20.04.26 Брагантино 4:2 Ремо13.04.26 Крузейро 2:1 Брагантино
|20
|8
|Васко да Гама
|15
|5
|5
|5
|21 - 21
|17.05.26 00:30 Интернасьонал - Васко да Гама11.05.26 Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе03.05.26 Фламенго 2:2 Васко да Гама26.04.26 Коринтианс 1:0 Васко да Гама19.04.26 Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу11.04.26 Ремо 1:1 Васко да Гама
|20
|9
|Коритиба
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|17.05.26 17:00 Сантос - Коритиба09.05.26 Коритиба 2:2 Интернасьонал03.05.26 Витория 4:1 Коритиба26.04.26 Гремио 1:0 Коритиба19.04.26 Коритиба 2:0 Атлетико Минейро12.04.26 Ботафого 2:2 Коритиба
|20
|10
|Витория
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|18.05.26 00:30 Брагантино - Витория10.05.26 Флуминенсе 2:2 Витория03.05.26 Витория 4:1 Коритиба27.04.26 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Витория19.04.26 Витория 0:0 Коринтианс11.04.26 Витория 2:0 Сан-Паулу
|19
|11
|Крузейро
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|17.05.26 03:00 Палмейрас - Крузейро10.05.26 Баия 1:2 Крузейро03.05.26 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро26.04.26 Ремо 0:1 Крузейро19.04.26 Крузейро 2:0 Гремио13.04.26 Крузейро 2:1 Брагантино
|19
|12
|Ботафого
|14
|5
|3
|6
|26 - 27
|17.05.26 22:00 Ботафого - Коринтианс10.05.26 Атлетико Минейро 1:1 Ботафого02.05.26 Ботафого 1:2 Ремо26.04.26 Ботафого 2:2 Интернасьонал19.04.26 Шапекоэнсе 1:4 Ботафого12.04.26 Ботафого 2:2 Коритиба
|18
|13
|Атлетико Минейро
|15
|5
|3
|7
|18 - 21
|17.05.26 00:30 Атлетико Минейро - Мирасол10.05.26 Атлетико Минейро 1:1 Ботафого03.05.26 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро27.04.26 Атлетико Минейро 0:4 Фламенго19.04.26 Коритиба 2:0 Атлетико Минейро12.04.26 Сантос 1:0 Атлетико Минейро
|18
|14
|Интернасьонал
|15
|4
|6
|5
|16 - 16
|17.05.26 00:30 Интернасьонал - Васко да Гама09.05.26 Коритиба 2:2 Интернасьонал04.05.26 Интернасьонал 2:0 Флуминенсе26.04.26 Ботафого 2:2 Интернасьонал19.04.26 Интернасьонал 1:2 Мирасол12.04.26 Интернасьонал 0:0 Гремио
|18
|15
|Сантос
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|17.05.26 17:00 Сантос - Коритиба11.05.26 Сантос 2:0 Брагантино03.05.26 Палмейрас 1:1 Сантос26.04.26 Баия 2:2 Сантос19.04.26 Сантос 2:3 Флуминенсе12.04.26 Сантос 1:0 Атлетико Минейро
|18
|16
|Коринтианс
|15
|4
|6
|5
|13 - 15
|17.05.26 22:00 Ботафого - Коринтианс11.05.26 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу04.05.26 Мирасол 2:1 Коринтианс26.04.26 Коринтианс 1:0 Васко да Гама19.04.26 Витория 0:0 Коринтианс13.04.26 Коринтианс 0:0 Палмейрас
|18
|17
|Гремио
|15
|4
|5
|6
|15 - 17
|17.05.26 22:00 Баия - Гремио11.05.26 Гремио 0:1 Фламенго03.05.26 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Гремио26.04.26 Гремио 1:0 Коритиба19.04.26 Крузейро 2:0 Гремио12.04.26 Интернасьонал 0:0 Гремио
|17
|18
|Мирасол
|14
|3
|4
|7
|16 - 20
|17.05.26 00:30 Атлетико Минейро - Мирасол11.05.26 Мирасол 1:1 Шапекоэнсе04.05.26 Мирасол 2:1 Коринтианс26.04.26 Сан-Паулу 1:0 Мирасол19.04.26 Интернасьонал 1:2 Мирасол12.04.26 Мирасол 1:2 Баия
|13
|19
|Ремо
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|18.05.26 00:30 Шапекоэнсе - Ремо10.05.26 Ремо 1:1 Палмейрас02.05.26 Ботафого 1:2 Ремо26.04.26 Ремо 0:1 Крузейро20.04.26 Брагантино 4:2 Ремо11.04.26 Ремо 1:1 Васко да Гама
|12
|20
|Шапекоэнсе
|14
|1
|6
|7
|14 - 27
|18.05.26 00:30 Шапекоэнсе - Ремо11.05.26 Мирасол 1:1 Шапекоэнсе04.05.26 Шапекоэнсе 1:2 Брагантино27.04.26 Флуминенсе 2:1 Шапекоэнсе19.04.26 Шапекоэнсе 1:4 Ботафого12.04.26 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Шапекоэнсе
|9
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Панатинаикос» может назначить украинского тренера
Горняки стартуют минимум с Q4 ЛЧ, и очень вероятно, что получат прямой пропуск в основу