Голкипер сборной Украины может уехать в чемпионат Англии за 40 млн евро
Анатолий Трубин рассматривает возможность покинуть «Бенфику» и чемпионат Португалии
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую «Бенфику» после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Адам Рибчински.
Вратарь португальского клуба готов сменить чемпионат и присоединиться к одному из представителей Английской Премьер-лиги – «орлы» намерены заработать на трансфере украинца около 40 миллионов евро.
«Бенфика» уже составила шорт-лист тех, кто может заменить Трубина в следующем сезоне – в список вошли вратарь «Фенербахче» Эдерсон, Андре Гомеш, который выступает на правах аренды в «Алверке» или второй номер «орлов» Самуэл Соареш.
Трубин перебрался в чемпионат Португалии из донецкого «Шахтера» в августе 2023 года за десять миллионов евро. В футболке лиссабонского клуба провел 147 матчей.
Вратарь является основным в сборной Украине, где сыграл 27 поединков и защищал цвета национальной команды в квалификации к чемпионату мира.
KTO W BRAMCE #slbenfica w następnym sezonie ?— Adam Rybczyński (@adam_rybczynski) May 10, 2026
▫️ TRUBIN - pozycja Ukraińca jest mocna, aczkolwiek co raz więcej mówi się o chęci odejścia golkipera oraz o zakusach na niego klubów z Anglii. Mówi się o kwocie rzędu 40 milionów euro.
▫️EDERSON- temat powrotu Brazykijczyka na… pic.twitter.com/WYLhKLpySk
