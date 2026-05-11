Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голкипер сборной Украины может уехать в чемпионат Англии за 40 млн евро
Португалия
11 мая 2026, 09:57 | Обновлено 11 мая 2026, 11:02
Анатолий Трубин рассматривает возможность покинуть «Бенфику» и чемпионат Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую «Бенфику» после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Адам Рибчински.

Вратарь португальского клуба готов сменить чемпионат и присоединиться к одному из представителей Английской Премьер-лиги – «орлы» намерены заработать на трансфере украинца около 40 миллионов евро.

«Бенфика» уже составила шорт-лист тех, кто может заменить Трубина в следующем сезоне – в список вошли вратарь «Фенербахче» Эдерсон, Андре Гомеш, который выступает на правах аренды в «Алверке» или второй номер «орлов» Самуэл Соареш.

Трубин перебрался в чемпионат Португалии из донецкого «Шахтера» в августе 2023 года за десять миллионов евро. В футболке лиссабонского клуба провел 147 матчей.

Вратарь является основным в сборной Украине, где сыграл 27 поединков и защищал цвета национальной команды в квалификации к чемпионату мира.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
