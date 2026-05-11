Голкипер сборной Украины может уехать в чемпионат Англии за 40 млн евро

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую «Бенфику» после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Адам Рибчински.

Вратарь португальского клуба готов сменить чемпионат и присоединиться к одному из представителей Английской Премьер-лиги – «орлы» намерены заработать на трансфере украинца около 40 миллионов евро.

«Бенфика» уже составила шорт-лист тех, кто может заменить Трубина в следующем сезоне – в список вошли вратарь «Фенербахче» Эдерсон, Андре Гомеш, который выступает на правах аренды в «Алверке» или второй номер «орлов» Самуэл Соареш.

Трубин перебрался в чемпионат Португалии из донецкого «Шахтера» в августе 2023 года за десять миллионов евро. В футболке лиссабонского клуба провел 147 матчей.

Вратарь является основным в сборной Украине, где сыграл 27 поединков и защищал цвета национальной команды в квалификации к чемпионату мира.