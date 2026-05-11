В Испании назвали футболиста, из-за которого Реал проиграл Барселоне

В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Барселона» и мадридский «Реал». Каталонский клуб одолел соперника со счетом 2:0.

Испанские эксперты и журналисты остались недовольный игрой вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, который получил самую низкую оценку в составе обеих команд.

«Винисиус заслужил один балл из десяти. Бразилец 17 раз терял мяч и регулярно допускал ошибки – 50% его передач были неточными, а забросы вперед оказались бесполезными», – считает издание Managing Madrid.

«Бразилец регулярно оставался в изоляции на фланге, часто проваливался, поэтому «Барселона» так легко разобралась с вингером сборной», – уверены в Football Espana.

После 35 туров мадридский клуб набрал 77 баллов и разместился на втором месте в турнирной таблице. До завершения сезона «Реал» сыграет три матча – против «Овьедо», «Севильи» и «Атлетика».