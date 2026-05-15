  4. Буковина нацелилась на голкипера Полесья, который не нужен Ротаню
15 мая 2026, 12:27
Буковина нацелилась на голкипера Полесья, который не нужен Ротаню

Черновицкий клуб и Сергей Шищенко заинтересованы в услугах 29-летнего Олега Кудрика

ФК Полесье Житомир. Олег Кудрик

Голкипер житомирского «Полесья» Олег Кудрик может покинуть команду после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересована черновицкая «Буковина» и лично главный тренер Сергей Шищенко, который ищет усиление после выхода в Премьер-лигу.

Кудрик не пользуется доверием со стороны наставника «волков» Руслана Ротаня и провел всего семь матчей в сезоне, в которых пропустил 14 мячей и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Последний раз голкипер выходил на поле 31 августа прошлого года в матче четвертого тура против киевского «Динамо», который завершился разгромным поражением со счетом 1:4.

Контракт Кудрика истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.

Полесье Житомир Олег Кудрик Руслан Ротань Буковина Черновцы Сергей Шищенко Игорь Бурбас
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
