Буковина нацелилась на голкипера Полесья, который не нужен Ротаню
Черновицкий клуб и Сергей Шищенко заинтересованы в услугах 29-летнего Олега Кудрика
Голкипер житомирского «Полесья» Олег Кудрик может покинуть команду после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
В услугах 29-летнего футболиста заинтересована черновицкая «Буковина» и лично главный тренер Сергей Шищенко, который ищет усиление после выхода в Премьер-лигу.
Кудрик не пользуется доверием со стороны наставника «волков» Руслана Ротаня и провел всего семь матчей в сезоне, в которых пропустил 14 мячей и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Последний раз голкипер выходил на поле 31 августа прошлого года в матче четвертого тура против киевского «Динамо», который завершился разгромным поражением со счетом 1:4.
Контракт Кудрика истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.
