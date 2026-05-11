Шахтер намерен вернуть футболиста, который играет в чемпионате Германии

Донецкий «Шахтер» определился с футболистом, который заменит правого защитника Ефима Коноплю в следующем сезоне. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Контракт игрока сборной Украины истекает в сентябре, однако существует вариант, при котором Конопля покинет команду во время летнего трансферного окна.

Тренерский штаб во главе с Ардой Тураном планируют вернуть в Премьер-лигу грузинского защитника Гиорги Гочолеишвили, который защищает цвета немецкого «Гамбурга» на правах аренды.

«Горняки» уверены, что 25-летний футболист сможет конкурировать с бразильцем Винисиусом Тобиасом за место в стартовом составе. Других трансферов на эту позицию украинский клуб не планирует.

В нынешнем сезоне Гочолеишвили провел 31 матч в составе «Гамбурга», в которых записал на свой счет одну результативную передачу. В активе защитника – 20 игр за сборную Грузии.