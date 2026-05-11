Шахтер намерен вернуть футболиста, который играет в чемпионате Германии
Защитник сборной Грузии Гиорги Гочолеишвили играет за «Гамбург» на правах аренды
Донецкий «Шахтер» определился с футболистом, который заменит правого защитника Ефима Коноплю в следующем сезоне. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Контракт игрока сборной Украины истекает в сентябре, однако существует вариант, при котором Конопля покинет команду во время летнего трансферного окна.
Тренерский штаб во главе с Ардой Тураном планируют вернуть в Премьер-лигу грузинского защитника Гиорги Гочолеишвили, который защищает цвета немецкого «Гамбурга» на правах аренды.
«Горняки» уверены, что 25-летний футболист сможет конкурировать с бразильцем Винисиусом Тобиасом за место в стартовом составе. Других трансферов на эту позицию украинский клуб не планирует.
В нынешнем сезоне Гочолеишвили провел 31 матч в составе «Гамбурга», в которых записал на свой счет одну результативную передачу. В активе защитника – 20 игр за сборную Грузии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер киевского клуба остался недоволен игрой «бело-синих» в поединке 27-го тура Премьер-лиги
Стэн Дюбуа категорически против трилогии