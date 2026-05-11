  4. Энрике отреагировал на победу ПСЖ в матче чемпионата, где играл Забарный
11 мая 2026, 07:47
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов после победы в чемпионате над «Брестом» (2:1) в матче, который состоялся 10 мая.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут, однако результативными действиями не отличался.

– Париж вновь увеличил отрыв от ближайшего преследователя до шести очков за два тура до конца чемпионата. Завоеван ли титул?

– Думаю, нам были нужны эти три очка. Я считаю, что мы на 99,9% чемпионы. Это позволит нам подготовиться к двум матчам чемпионата (против «Ланса» и «Парижа») в наилучших условиях и выйти на поле в отличной форме к финалу Лиги чемпионов 31 мая.

– Ренато Марин получил место в стартовом составе на позиции вратаря. Было ли это сделано для ротации состава или из-за проблем у Сафонова?

– Нет, проблем нет. Лучший способ подготовиться – это играть. Он хорошо справился и был смелым.

– Теперь, когда вы считаете себя чемпионами, является ли победа над «Лансом» в среду символической целью?

– Мы должны признать то, что сделал «Ланс» – в этом сезоне они показали невероятный уровень, нам было сложно. Последние два сезона были намного легче.

Мы чемпионы, но каждый раз, когда играешь в футболке ПСЖ, понимаешь, что это значит. Самое важное для меня – проанализировать все данные и форму игроков, чтобы быть в наилучшей форме против «Ланса» и «Парижа». Но главная цель – 30 мая.

Вы праздновали победу в раздевалке в воскресенье вечером?

– Мы до сих пор не оправились от похмелья после Мюнхена (смеется). Было сложно готовиться к этому матчу, потому что наши мысли все еще в Мюнхене. Мы получили три очка, но сейчас не время для празднований, потому что впереди еще самый важный матч сезона.

Осталось два матча, две возможности показать, на что мы способны. Мы будем стремиться выиграть оба, но также необходимо учитывать текущую форму перед финалом 30 мая.

– Почти две недели без игр перед финалом будет преимуществом или недостатком?

– Последний матч мы сыграем за 15 дней до финала, но перед этим проведем несколько тренировочных. Я постараюсь чередовать отдых с важными тренировками.

– Люка Шевалье выбыл до конца сезона?

– Я не знаю, его состояние улучшается, но я не знаю, вернется ли он до конца сезона.

Может ли Сенни Меюлю стать подходящим вариантом на позиции правого защитника?

– Первое, что нужно ПСЖ, это выносливость. Нужно уметь играть на позициях «девятки», «восьмерки», «шестерки»... Нужна выносливость, как у Хакими, Уоррена...

У Сенни она тоже есть. У него есть физические и технические способности, чтобы быть важным игроком в команде. Я всегда рад, когда молодой игрок ПСЖ хорошо себя проявляет.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Брест (Франция) ПСЖ - Брест Луис Энрике Илья Забарный Ренато Марин Люка Шевалье Матвей Сафонов Сенни Меюлю пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
