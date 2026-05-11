11 мая 2026, 00:56 | Обновлено 11 мая 2026, 01:12
Чемпионат Франции: шоу от Лорьяна, победа Марселя

Состоялись два матча 33-го тура Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Лорьян

В воскресенье, 10 мая, состоялись матчи 33-го тура чемпионата Франции.

Было проведено два поединка.

«Марсель» благодаря голу Гринвуда с пенальти одолел «Гавр».

«Лорьян» в гостях уничтожил «Мец» со счетом 4:0.

Чемпионат Франции. 33-й тур

Гавр – Марсель – 0:1

Гол: Гринвуд, 55 (пенальти)

Мец – Лорьян – 0:4

Голы: Макенго, 24, Диенг, 84, Эбонг, 90+7, Кадиу, 90+8

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Noah Cadiou (Лорьян).
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Arthur Ebong (Лорьян), асcист Pablo Pagis.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Бамба Дьенг (Лорьян), асcист Pablo Pagis.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Виктор Макенго (Лорьян), асcист Arsene Kouassi.
Даниил Кирияка
