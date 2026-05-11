ФЛИК: «Когда я сказал команде, что мой отец умер... Никогда не забуду»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (2:0) в матче 35-го тура Ла Лиги:

«Я никогда не забуду этот момент. Моя команда — фантастическая, и я в восторге. Очень горжусь своими игроками. Это невероятные эмоции — вместе с болельщиками, в Классико, побеждая «Реал». Мы играли очень хорошо, отлично защищались и забили два прекрасных гола. Нужно сыграть еще три матча, и мы хотим набрать 100 очков.

Это был тяжелый матч, и я никогда не забуду этот день. Хочу поблагодарить команду, президента, Юсти и всех, кто нас поддерживал. Самое главное, что я очень горжусь тем, что у меня такая замечательная команда. Спасибо за все. Спасибо за желание бороться в каждом матче. Я это очень ценю. Думаю, теперь нам нужно праздновать.

Я очень горжусь своей командой, очень доволен и благодарен своей команде, клубу, президенту, Деку... но самое главное – это команда и то, как они играют с другими и ради других. Я это очень ценю. В последние недели и месяцы мы играли с большим взаимодействием. Сегодня тоже было нелегко. Мы контролировали мяч, защищались... я доволен этим и атмосферой на стадионе, и это при том, что еще будет 40 000 болельщиков. Я счастлив в «Барселоне».

Действительно, у нас было много травм, произошло много вещей. Я думал, что второй год будет сложнее, но считаю, что мы играли на фантастическом уровне. Мы не забили столько голов, но лучше защищались, особенно в конце сезона. Когда видишь столько молодых игроков, это невероятно. Осталось сыграть еще три матча, и мы хотим набрать 100 очков. Я очень горжусь своей командой.

Тренеру никогда не бывает легко. Все хотят играть. Я был игроком и тоже всегда хотел играть. Но речь идет об отношении и менталитете команды на всех тренировках. В начале сезона я говорил об эго, но всегда говорил, что мы достигнем самого высокого уровня. Когда я вижу тренировки, у меня всегда есть это позитивное ощущение, и я всегда смотрю вперед. Мы оглядываемся назад только тогда, когда нам нужно улучшиться, исправить что-то. Мне нравится то, что я вижу на тренировках.

Сегодня утром, когда мне позвонила мама и сказала, что умер мой отец, я думал, лучше ли объяснить это или не говорить об этом команде. Но в конце концов это как семья, и я хотел сказать им, и не забуду, как они отреагировали. Я очень рад работать с этой замечательной командой. Я не забуду, как они отреагировали, когда я сказал им, что мой отец умер.

Чемпионский титул вызывает у меня большую гордость, и я считаю, что видна связь, которая у нас есть. Все чувствуют себя частью проекта, все связаны между собой. Сегодня очень сложно говорить об этом, но я очень доволен. Я мечтал об этом. И у меня есть еще мечты.

Никогда не испытывал такой привязанности. Это невероятно. С первого контакта с президентом, Деку, и когда я приехал в Барселону, все нас очень хорошо приняли».