Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЛИК: «Когда я сказал команде, что мой отец умер... Никогда не забуду»
Испания
11 мая 2026, 02:02 |
341
0

ФЛИК: «Когда я сказал команде, что мой отец умер... Никогда не забуду»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Реалом»

11 мая 2026, 02:02 |
341
0
ФЛИК: «Когда я сказал команде, что мой отец умер... Никогда не забуду»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (2:0) в матче 35-го тура Ла Лиги:

«Я никогда не забуду этот момент. Моя команда — фантастическая, и я в восторге. Очень горжусь своими игроками. Это невероятные эмоции — вместе с болельщиками, в Классико, побеждая «Реал». Мы играли очень хорошо, отлично защищались и забили два прекрасных гола. Нужно сыграть еще три матча, и мы хотим набрать 100 очков.

Это был тяжелый матч, и я никогда не забуду этот день. Хочу поблагодарить команду, президента, Юсти и всех, кто нас поддерживал. Самое главное, что я очень горжусь тем, что у меня такая замечательная команда. Спасибо за все. Спасибо за желание бороться в каждом матче. Я это очень ценю. Думаю, теперь нам нужно праздновать.

Я очень горжусь своей командой, очень доволен и благодарен своей команде, клубу, президенту, Деку... но самое главное – это команда и то, как они играют с другими и ради других. Я это очень ценю. В последние недели и месяцы мы играли с большим взаимодействием. Сегодня тоже было нелегко. Мы контролировали мяч, защищались... я доволен этим и атмосферой на стадионе, и это при том, что еще будет 40 000 болельщиков. Я счастлив в «Барселоне».

Действительно, у нас было много травм, произошло много вещей. Я думал, что второй год будет сложнее, но считаю, что мы играли на фантастическом уровне. Мы не забили столько голов, но лучше защищались, особенно в конце сезона. Когда видишь столько молодых игроков, это невероятно. Осталось сыграть еще три матча, и мы хотим набрать 100 очков. Я очень горжусь своей командой.

Тренеру никогда не бывает легко. Все хотят играть. Я был игроком и тоже всегда хотел играть. Но речь идет об отношении и менталитете команды на всех тренировках. В начале сезона я говорил об эго, но всегда говорил, что мы достигнем самого высокого уровня. Когда я вижу тренировки, у меня всегда есть это позитивное ощущение, и я всегда смотрю вперед. Мы оглядываемся назад только тогда, когда нам нужно улучшиться, исправить что-то. Мне нравится то, что я вижу на тренировках.

Сегодня утром, когда мне позвонила мама и сказала, что умер мой отец, я думал, лучше ли объяснить это или не говорить об этом команде. Но в конце концов это как семья, и я хотел сказать им, и не забуду, как они отреагировали. Я очень рад работать с этой замечательной командой. Я не забуду, как они отреагировали, когда я сказал им, что мой отец умер.

Чемпионский титул вызывает у меня большую гордость, и я считаю, что видна связь, которая у нас есть. Все чувствуют себя частью проекта, все связаны между собой. Сегодня очень сложно говорить об этом, но я очень доволен. Я мечтал об этом. И у меня есть еще мечты.

Никогда не испытывал такой привязанности. Это невероятно. С первого контакта с президентом, Деку, и когда я приехал в Барселону, все нас очень хорошо приняли».

По теме:
ФОТО. Барселона – чемпион: как прошло последнее Эль Классико сезона?
Альваро АРБЕЛОА: «Мы команда, которая много раз падала»
Реал нашел виновных в поражении от Барселоны. Игроков выгонят из клуба
Барселона чемпионат Испании по футболу пресс-конференция Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Вус Источник: Marca
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародованы оценки Ильи Забарного за матч чемпионата Франции с Брестом
Футбол | 11 мая 2026, 02:12 0
Обнародованы оценки Ильи Забарного за матч чемпионата Франции с Брестом
Обнародованы оценки Ильи Забарного за матч чемпионата Франции с Брестом

Украинский защитник провел на поле все 90 минут

Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Футбол | 10 мая 2026, 23:07 7
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев

Тренер не хочет покидать столицу

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 10.05.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Футбол | 10.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Футбол | 10.05.2026, 07:40
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 45
Футбол
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 1
Футбол
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 17
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 85
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 23
Хоккей
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
10.05.2026, 01:32
Бокс
Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
09.05.2026, 08:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем