Провал Винисиуса. Стали известны оценки за матч Барселона – Реал

В воскресенье, 10 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги сезона 2025/26 между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Игра прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

После поединка статистический портал WhoScored обнародовал оценки футболистов обеих команд за эту игру.

Лучшим игроком встречи по мнению ресурса стал нападающий каталонцев Ферран Торрес (7,5), который в этом поединке отличился голом.

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил оценку 5,9 и стал одним из худших игроков встречи.

Оценки игроков за матч Барселона – Реал