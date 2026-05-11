Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Провал Винисиуса. Стали известны оценки за матч Барселона – Реал
Испания
11 мая 2026, 00:36 | Обновлено 11 мая 2026, 01:06
356
0

Провал Винисиуса. Стали известны оценки за матч Барселона – Реал

Лучшим игроком встречи по версии WhoScored признан Ферран Торрес

11 мая 2026, 00:36 | Обновлено 11 мая 2026, 01:06
356
0
Провал Винисиуса. Стали известны оценки за матч Барселона – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги сезона 2025/26 между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Игра прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка статистический портал WhoScored обнародовал оценки футболистов обеих команд за эту игру.

Лучшим игроком встречи по мнению ресурса стал нападающий каталонцев Ферран Торрес (7,5), который в этом поединке отличился голом.

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил оценку 5,9 и стал одним из худших игроков встречи.

Оценки игроков за матч Барселона – Реал

По теме:
ФЛИК: «Когда я сказал команде, что мой отец умер... Никогда не забуду»
Альваро АРБЕЛОА: «Мы команда много раз падала»
Реал нашел виновных в поражении от Барселоны. Игроков выгонят из клуба
лучший игрок Ферран Торрес Винисиус Жуниор Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал оценки WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал выступил с официальным заявлением после победы Барселоны в Ла Лиге
Футбол | 11 мая 2026, 00:22 0
Реал выступил с официальным заявлением после победы Барселоны в Ла Лиге
Реал выступил с официальным заявлением после победы Барселоны в Ла Лиге

Королевский клуб поздравил каталонцев с чемпионством

Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футбол | 10 мая 2026, 13:42 84
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»

Тренер высказался о матче Динамо против ЛНЗ в 27 туре УПЛ

Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Футбол | 10.05.2026, 06:44
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Футбол | 10.05.2026, 07:40
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Золото отправляется в Донецк. Шахтер разгромил Полтаву
Футбол | 10.05.2026, 17:24
Золото отправляется в Донецк. Шахтер разгромил Полтаву
Золото отправляется в Донецк. Шахтер разгромил Полтаву
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 27
Футбол
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 44
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
10.05.2026, 10:04
Бокс
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 45
Футбол
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 20
Футбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем