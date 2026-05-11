Провал Винисиуса. Стали известны оценки за матч Барселона – Реал
Лучшим игроком встречи по версии WhoScored признан Ферран Торрес
В воскресенье, 10 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги сезона 2025/26 между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».
Игра прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
После поединка статистический портал WhoScored обнародовал оценки футболистов обеих команд за эту игру.
Лучшим игроком встречи по мнению ресурса стал нападающий каталонцев Ферран Торрес (7,5), который в этом поединке отличился голом.
Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил оценку 5,9 и стал одним из худших игроков встречи.
Оценки игроков за матч Барселона – Реал
