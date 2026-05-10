Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реал в нокдауне. Барселона дважды ошеломила Реал на старте матча
Испания
10 мая 2026, 22:25 | Обновлено 10 мая 2026, 22:40
566
0

ВИДЕО. Реал в нокдауне. Барселона дважды ошеломила Реал на старте матча

Открыл счёт в матче Маркус Рашфорд, позже забил Ферран Торрес

10 мая 2026, 22:25 | Обновлено 10 мая 2026, 22:40
566
0
ВИДЕО. Реал в нокдауне. Барселона дважды ошеломила Реал на старте матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» принимает «Реал» Мадрид на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Автором первого забитого мяча в матче стал Маркус Рэшфорд, который отличился уже на 9-й минуте встречи.

На 18-й минуте удвоил преимущество каталонцев Ферран Торрес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот матч – с первых минут играет Куртуа.

Перед стартом тура «Барселона» возглавляла турнирную таблицу чемпионата Испании, имея 88 очков после 34 матчей. «Реал» с 77 очками шел вторым.

ВИДЕО. Реал в нокдауне. Барселона дважды ошеломила Реал на старте матча

ГОЛ! Рэшфорд, 9 мин, 1:0!

ГОЛ! Торрес, 18 мин, 2:0!

По теме:
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после того, как Куртуа пропустил от Барселоны
Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Маркус Рэшфорд
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Футбол | 10 мая 2026, 09:44 1
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны

Ожидается появление Тибо Куртуа

Троссард: «Райя был уверен, что это фол. Испытал облегчение»
Футбол | 10 мая 2026, 22:39 0
Троссард: «Райя был уверен, что это фол. Испытал облегчение»
Троссард: «Райя был уверен, что это фол. Испытал облегчение»

Леандро Троссард отреагировал на ключевые моменты матча с «Вест Хэмом»

Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Футбол | 10.05.2026, 06:44
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Бокс | 10.05.2026, 01:32
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Футбол | 10.05.2026, 21:34
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 20
Футбол
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 27
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 36
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 23
Хоккей
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 16
Футбол
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 44
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 71
Хоккей
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем