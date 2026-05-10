Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны составы на матч Барселона – Реал. Доверились ли Лунину?
Испания
10 мая 2026, 20:52 | Обновлено 10 мая 2026, 20:53
2195
3

Известны составы на матч Барселона – Реал. Доверились ли Лунину?

Украинец остался в запасе

10 мая 2026, 20:52 | Обновлено 10 мая 2026, 20:53
2195
3 Comments
Известны составы на матч Барселона – Реал. Доверились ли Лунину?
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 10 мая, «Барселона» и «Реал» Мадрид проведут матч 35-го тура чемпионата Испании.

Поединок состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренеры обеих команд определили стартовые составы – украинец Андрей Лунин вернулся на скамейку запасных «бланкос», в стартовом составе сыграет Тибо Куртуа.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Канселу, Курбаси, Гави, Ферран Торрес, Педри, Рашфорд, Фермин Лопес, Мартин, Ольмо, Эрик Гарсия.

«Реал»: Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Франсиско Гарсия, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Диас, Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, имея 88 очков и опережая «Реал» на 11 очков. Если каталонцы не проиграют в этом матче, то официально станут чемпионами Испании 2025/26.

По теме:
Лидер Челси откажется от перехода в Реал, если там будет Моуриньо
Ливерпуль навел у Реала справки по топ-тренеру
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он не будет играть, кто-то там кого-то побил»
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Барселона - Реал стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хема
Футбол | 10 мая 2026, 20:33 16
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хема
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хема

Гол для канониров забил Троссард, а взятие ворот гостей в конце игры отменено

Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Футбол | 10 мая 2026, 08:40 16
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян

Все из-за угрозы ракетного удара

ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 10.05.2026, 20:49
ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Футбол | 10.05.2026, 09:44
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 10.05.2026, 10:04
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну шо ж... Можно спокойно болеть теперь за Барсу)
Ответить
+2
для сприяння налагодження відносин в клубі противника
гравці Барселони вирішили "злити" матч.
Ответить
0
Реал отлетит,слишком много проблем внутри клуба
Ответить
0
Популярные новости
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 26
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 77
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 23
Хоккей
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
10.05.2026, 08:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем