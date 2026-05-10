Известны составы на матч Барселона – Реал. Доверились ли Лунину?
Украинец остался в запасе
В воскресенье, 10 мая, «Барселона» и «Реал» Мадрид проведут матч 35-го тура чемпионата Испании.
Поединок состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Тренеры обеих команд определили стартовые составы – украинец Андрей Лунин вернулся на скамейку запасных «бланкос», в стартовом составе сыграет Тибо Куртуа.
«Барселона»: Жоан Гарсия, Канселу, Курбаси, Гави, Ферран Торрес, Педри, Рашфорд, Фермин Лопес, Мартин, Ольмо, Эрик Гарсия.
«Реал»: Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Франсиско Гарсия, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Диас, Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор.
«Барселона» лидирует в Ла Лиге, имея 88 очков и опережая «Реал» на 11 очков. Если каталонцы не проиграют в этом матче, то официально станут чемпионами Испании 2025/26.
