В воскресенье, 10 мая, «Барселона» и «Реал» Мадрид проведут матч 35-го тура чемпионата Испании.

Поединок состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренеры обеих команд определили стартовые составы – украинец Андрей Лунин вернулся на скамейку запасных «бланкос», в стартовом составе сыграет Тибо Куртуа.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Канселу, Курбаси, Гави, Ферран Торрес, Педри, Рашфорд, Фермин Лопес, Мартин, Ольмо, Эрик Гарсия.

«Реал»: Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Франсиско Гарсия, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Диас, Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, имея 88 очков и опережая «Реал» на 11 очков. Если каталонцы не проиграют в этом матче, то официально станут чемпионами Испании 2025/26.