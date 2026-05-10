ВИДЕО. Игроки Шахтера облили Турана на пресс-конференции
Тренер «горняков» получил мокрое поздравление
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран получил от игроков своей команды традиционное поздравление с чемпионством в виде обливания водой прямо на пресс-конференции после матча с «Полтавой» (4:0).
В матче 27-го тура УПЛ «Шахтер» обеспечил себе досрочную победу в чемпионате. Для Турана это первый трофей на высшем уровне не только в Украине, но и в целом в тренерской карьере. Турецкий специалист пытался поделиться с журналистами впечатлениями от этого триумфа, но мероприятие прервали футболисты донецкого клуба.
Игроки вбежали в помещение с емкостями с водой и шампанским и начали обливать тренера. Видео празднования опубликовал «Шахтер» на своей странице в Instagram.
