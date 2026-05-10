  4. ПСЖ резко отказал Барселоне в продаже молодой звезды
10 мая 2026, 19:39 |
ПСЖ резко отказал Барселоне в продаже молодой звезды

Брэдли Баркола интересен «Барселоне», но ситуация не получит развития

Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

«Пари Сен-Жермен» дал четкий сигнал относительно будущего Брэдли Баркола. Согласно различным источникам внутри парижского клуба, там не намерены вести переговоры с «Барселоной» о французском вингере.

Атакующий игрок стал одной из главных сенсаций сезона, и в Париже его считают стратегически важным элементом спортивного проекта. Его прорыв, в сочетании с молодостью и огромным потенциалом роста, заставил «ПСЖ» сплотиться вокруг этого игрока.

«Барселона» внимательно следила за его ситуацией и рассматривала возможность летнего трансфера. Однако французский клуб попытался развеять любые слухи, четко обозначив свою позицию: Баркола не продается, тем более прямому европейскому конкуренту на рынке талантливых игроков.

На данный момент официального предложения или открытых переговоров нет. Послание из Франции ясно: «ПСЖ» не будет вести переговоры с «Барселоной» о Брэдли Баркола.

23-летний футболист забил 12 голов и оформил семь ассистов в 45 матчах сезона. Его трансферная стоимость оценена в 70 млн евро.

Брэдли Баркола ПСЖ Барселона трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Руслан Полищук Источник: Todomercadoweb
