Луис ЕНРИКЕ: «Возвращение такого футболиста – это очень хорошая новость»

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

– Нам предстоит трудный матч! Когда играешь на выезде против команды такого калибра, как «Ливерпуль», понимаешь, насколько это будет сложно. Будет тяжело. Уверен, что нам будет тяжело.

Обычно начало матча имеет огромное значение, но в современном футболе счет может меняться каждые пять минут. Например, за пять минут можно забить два гола. Начало матча не более важно, чем остальная часть игры.

Для меня это сложный матч. В футболе все может измениться очень быстро. Мы должны быть сосредоточены и готовы, потому что можем пропустить гол в первом тайме. Мы должны стремиться к победе, как всегда. Поэтому мы будем готовиться к этому. Я говорю своей команде, что нас ждут трудности.

– Может ли атмосфера повлиять на ход матча?

– Очевидно, что играть дома со своими болельщиками намного приятнее. Ты сильнее, особенно когда есть связь между болельщиками и командой. Но это также мотивирует нас: преодолеть давление со стороны соперника. Это будет очень напряженный матч между двумя командами, посмотрим.

– Ваша команда стала сильнее в этом сезоне?

– Анализировать и судить очень сложно. Для меня важна наша способность преодолевать трудности. Мы стараемся готовиться к матчам одинаково, независимо от того, выигрывали мы или нет. В этом одна из наших сильных сторон. У нас тот же настрой, что и в прошлом сезоне.

– Сможет ли Брэдли Баркола выйти в стартовом составе во втором четвертьфинальном матче?

– Нам нужно посмотреть тренировку. Возвращение такого футболиста – это очень хорошая новость. Он восстанавливается уже три недели. Нам нужно посмотреть, как он себя чувствует, – сообщил Энрике.