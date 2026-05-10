  4. Сергей Ребров в Греции нарасхват
Сергей Ребров в Греции нарасхват

Сергей Ребров выбирает между командами в Греции

УАФ. Сергей Ребров

Тренер Сергей Ребров не останется без работы по истечении срока действия контракта с Украинской ассоциацией футбола.

«Панатинаикос» некоторое время рассматривает кандидатуру 51-летнего специалиста. Но в борьбу за Реброва также вступил его конкурент по чемпионату Греции, «Олимпиакос».

Журналист Владимир Зверов отметил: «Греки писали, что представитель Реброва встречался с «Панатинаикосом». Насколько я слышал, было приглашение и от «Олимпиакоса» на встречу».

Греческие гранды не смогли составить конкуренцию АЕКу в текущем сезоне: «Олимпиакос» борется за второе место, а «Панатинаикос» стал четвертым.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу Панатинаикос Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу
Руслан Полищук Источник: Профутбол Digital
Комментарии 3
Та и хрен с ним
А греки про це знають?
  Ніхто не може  спіймати?
