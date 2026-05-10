10 мая 2026, 19:07 |
Арда Туран стал первым турецким тренером, выигравшим чемпионат в Европе

Ни Фатих Терим, ни Шенол Гюнеш не выигрывали титулы за пределами Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

В воскресенье, 10 мая, донецкий «Шахтер» под руководством Арды Турана досрочно обеспечил себе чемпионство в УПЛ. Для турецкого специалиста это историческое достижение.

Туран стал первым тренером из Турции, завоевавшим титул за пределами своей страны в европейской лиге. Турецкие СМИ подчеркивают, что такие известные специалисты, как Фатих Терим, Шенол Гюнеш и Мустафа Денизли, никогда в карьере не имели подобных достижений.

Еще более весомым триумф Турана становится из-за того, что это лишь первый сезон турецкого тренера в УПЛ.

Повезло йому з Шовковським..
