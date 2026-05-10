Украинская Премьер-лига обратилась к Шахтеру после разгрома Полтавы

Украинская Премьер-лига обратилась к донецкому «Шахтеру» после победы над «Полтавой» в 27-м туре чемпионата Украины.

«Горняки» разгромили соперника на «Арене Львов» (4:0) и досрочно стали чемпионами Украины в 16-й раз.

По завершении поединка УПЛ поздравила донецкий клуб и отметила мощь «горняков» в этом сезоне.

До конца чемпионата Украины осталось всего три тура: следующие матчи «Шахтер» проведет против «Оболони», «Кривбасса» и «Колоса».

Заявление УПЛ в адрес «Шахтера»:

«Украинская Премьер-лига поздравляет «Шахтер» с победой в чемпионате Украины!

Не проиграв ни одного матча в УПЛ в 2026 году, после впечатляющей 18-матчевой беспроигрышной серии «Шахтёр» оторвался от всех конкурентов и за три тура до завершения сезона 2025/26 гарантировал себе чемпионский титул – 16-й в истории!

Донецкая команда под руководством турецкого специалиста Арды Турана одновременно очень успешно выступила в еврокубках и пробилась в полуфинал Лиги конференций 2026.

Искренне поздравляем вас и уверены, что ваша победная волна только начинается! Желаем дальнейших достижений, ярких матчей, незабываемых эмоций и успешного выступления в следующем сезоне Лиги чемпионов!»